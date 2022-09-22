Не розчухати до шрамів: як зменшити свербіж під час вітрянки

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 вересня 2022

Характерною ознакою вітрянки є висип на шкірі та слизових оболонках, який дуже сильно свербить. 

Як полегшити перебіг та зменшити неприємні відчуття, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Вітряна віспа (вітрянка) – гостре вірусне захворювання, яким найчастіше хворіють діти. Але можуть захворіти й дорослі, які не мають імунітету до збудника.

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Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Вітрянка є однією з найпоширеніших та найбільш заразних інфекцій у світі: 9 із 10 людей, які контактували з хворим на вітрянку, теж захворіють. 

 Фото: soleg / Depositphotos

Для хвороби характерні: 

  • помірна загальна інтоксикація (слабкість, головний біль, втрата апетиту);
  • висип на шкірі та слизових оболонках;
  • можливе підвищення температури.

Інкубаційний період триває близько 14 днів – від 1-2 днів до появи висипу, весь період висипання та щонайменше 5 діб після появи останнього пухирця.

Медики наголошують, що варто дотриматися постільного режиму впродовж усього періоду висипання. 

Для лікування застосовують симптоматичні засоби: жарознижувальні та ті, що зменшують свербіж. Їх має призначити лікар. 

Для зменшення свербіння можуть бути лосьйони насамперед з каламіном або ціка (Сіса-) спреї, креми. Також можуть призначити антигістамінні місцеві чи таблетовані засоби. 

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Обробляти треба лише висип, не зачіпаючи здорової шкіри. 

"Ера змащування дітей зеленкою поступово відходить у минуле. Зеленка не полегшує симптоми, її користь тільки в тому, що можна прослідкувати поширення висипу і його припинення", – зазначають у МОЗ.

Лікарі зазначають, що хворим на вітряну віспу дозволено приймати душ, адже дотримання гігієни полегшує свербіж. Також рекомендують одягати дитину комфортно і давати пити багато води.

Розчухувати пухирці та здирати шкірочки не можна у жодного випадку, бо на шкірі можуть лишитися шрами. Тому варто коротко підстригти нігті дитині.

Якщо ж хвороба буде проходити у важкій формі, доведеться госпіталізувати хворого. 

Щоб знизити ризик захворіти вітрянкою та уникнути неприємних симптомів, потрібно щепитися. Вакцинація не входить до обов'язкових, тому зробити ЇЇ можна своїм коштом. 

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