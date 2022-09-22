Не розчухати до шрамів: як зменшити свербіж під час вітрянки

Характерною ознакою вітрянки є висип на шкірі та слизових оболонках, який дуже сильно свербить.
Як полегшити перебіг та зменшити неприємні відчуття, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
Вітряна віспа (вітрянка) – гостре вірусне захворювання, яким найчастіше хворіють діти. Але можуть захворіти й дорослі, які не мають імунітету до збудника.
Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Вітрянка є однією з найпоширеніших та найбільш заразних інфекцій у світі: 9 із 10 людей, які контактували з хворим на вітрянку, теж захворіють.
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Для хвороби характерні:
- помірна загальна інтоксикація (слабкість, головний біль, втрата апетиту);
- висип на шкірі та слизових оболонках;
- можливе підвищення температури.
Інкубаційний період триває близько 14 днів – від 1-2 днів до появи висипу, весь період висипання та щонайменше 5 діб після появи останнього пухирця.
Медики наголошують, що варто дотриматися постільного режиму впродовж усього періоду висипання.
Для лікування застосовують симптоматичні засоби: жарознижувальні та ті, що зменшують свербіж. Їх має призначити лікар.
Для зменшення свербіння можуть бути лосьйони насамперед з каламіном або ціка (Сіса-) спреї, креми. Також можуть призначити антигістамінні місцеві чи таблетовані засоби.
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Обробляти треба лише висип, не зачіпаючи здорової шкіри.
"Ера змащування дітей зеленкою поступово відходить у минуле. Зеленка не полегшує симптоми, її користь тільки в тому, що можна прослідкувати поширення висипу і його припинення", – зазначають у МОЗ.
Лікарі зазначають, що хворим на вітряну віспу дозволено приймати душ, адже дотримання гігієни полегшує свербіж. Також рекомендують одягати дитину комфортно і давати пити багато води.
Розчухувати пухирці та здирати шкірочки не можна у жодного випадку, бо на шкірі можуть лишитися шрами. Тому варто коротко підстригти нігті дитині.
Якщо ж хвороба буде проходити у важкій формі, доведеться госпіталізувати хворого.
Щоб знизити ризик захворіти вітрянкою та уникнути неприємних симптомів, потрібно щепитися. Вакцинація не входить до обов'язкових, тому зробити ЇЇ можна своїм коштом.
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