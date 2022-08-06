Не лише "застуда на губах": різновиди та симптоми герпесу

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 серпня 2022

Найчастішим проявом герпесної інфекції вважають характерний висип на слизовій ротової порожнини та губах.

Але різновидів герпесу набагато більше. Зі 100 герпесвірусів 8 – заразні для людей, нагадують у Міністерстві охорони здоров'я. 

Герпесвірус людини (ГВЛ) буває 1 та 2 типу. Один, як відомо, проявляється "застудою" на губах, а інший уражає генітально-анальні слизові. 

Характерними симптомами є:

  • виразки;
  • почервоніння;
  • висипи та свербіж.
 Фото: belchonock / Depositphotos

Герпесвірусна інфекція також може протікати безсимптомно. 

Герпесвірусі є доволі небезпечними для людей з ослабленою імунною системою, оскільки можуть уражати нервову систему та викликати серйозні ускладнення.

Обидва типи віруси можуть розповсюджуватися на усіх шкірних та слизових покровах. 

Медики зазначають, що більшість людей заражаються ГВЛ-1 у віці до 5 років від батьків чи інших дітей.

Після одужання герпесвіруси не зникають з організму. Вони перебувають у деактивованому стані в нейронах людини.

 Інфографіка від МОЗ

Тригером для їхньої активації може стати:

  • інтенсивне сонячне випромінювання;
  • механічне пошкодження нерву;
  • тимчасове чи постійне порушення імунітету.

Щоб уникнути інфікування, варто дотримуватися правил особистої гігієни та мати лише захищений секс.

 Пояснення від МОЗ як уникнути герпесу

Крім двох вірусів герпесу, також відомий вірус вітрянки (ГВЛ-3), Епштейна-Барра, цитомегаловірус та ГВЛ-6, 7 та 8.

Останній може мати безсимптомний перебіг, але часом спричиняє розвиток онкологічних захворювань. 

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