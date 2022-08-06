Не лише "застуда на губах": різновиди та симптоми герпесу

Найчастішим проявом герпесної інфекції вважають характерний висип на слизовій ротової порожнини та губах.
Але різновидів герпесу набагато більше. Зі 100 герпесвірусів 8 – заразні для людей, нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.
Герпесвірус людини (ГВЛ) буває 1 та 2 типу. Один, як відомо, проявляється "застудою" на губах, а інший уражає генітально-анальні слизові.
Характерними симптомами є:
- виразки;
- почервоніння;
- висипи та свербіж.
|Фото: belchonock / Depositphotos
Герпесвірусна інфекція також може протікати безсимптомно.
Герпесвірусі є доволі небезпечними для людей з ослабленою імунною системою, оскільки можуть уражати нервову систему та викликати серйозні ускладнення.
Обидва типи віруси можуть розповсюджуватися на усіх шкірних та слизових покровах.
Медики зазначають, що більшість людей заражаються ГВЛ-1 у віці до 5 років від батьків чи інших дітей.
Після одужання герпесвіруси не зникають з організму. Вони перебувають у деактивованому стані в нейронах людини.
|Інфографіка від МОЗ
Тригером для їхньої активації може стати:
- інтенсивне сонячне випромінювання;
- механічне пошкодження нерву;
- тимчасове чи постійне порушення імунітету.
Щоб уникнути інфікування, варто дотримуватися правил особистої гігієни та мати лише захищений секс.
|Пояснення від МОЗ як уникнути герпесу
Крім двох вірусів герпесу, також відомий вірус вітрянки (ГВЛ-3), Епштейна-Барра, цитомегаловірус та ГВЛ-6, 7 та 8.
Останній може мати безсимптомний перебіг, але часом спричиняє розвиток онкологічних захворювань.
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