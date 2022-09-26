Як вакцинувати дітей проти COVID-19 і чи потрібна їм бустерна доза? Відповідає МОЗ

В Україні на тлі осінньої хвилі захворюваності зростає кількість COVID-інфікованих.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися проти коронавірусу не лише дорослим, але й подбати про щеплення для дітей.

"Щоб убезпечитися від тяжкого перебігу хвороби, рекомендовано зробити щеплення, як дорослим, так і дітям з 12 років", – наголошують у відомстві.

Реклама:

При цьому у МОЗ підкреслюють, що вакцинація дорослих і дітей від 12 років технічно нічим не відрізняється. Щоправда дітей радять щепити вакциною Pfizer за схемою, аналогічною до "дорослої" – дві дози з інтервалом у 21-28 діб.

Чи безпечна вакцина Pfizer для дітей?

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вакцина Pfizer на 93% захищає підлітків віком від 12 до 18 років від госпіталізації через COVID-19.

"Вакцина Pfizer пройшла усі необхідні дослідження для дітей, зокрема, віком від 5 років, які довели її ефективність та безпечність", – наголошують у МОЗ.

Що необхідно для вакцинації дитини?

Для того, щоб щепити від коронавірусу дитину 12-13 років, необхідна згода одного із батьків або опікуна. Дорослим достатньо просто записати дитину до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Водночас діти від 14 років можуть прийти на вакцинацію самостійно.

Обрати найближчий пункт вакцинації можна за посиланням.

Реклама:

Чи потрібна дітям бустерна доза?

Наразі в Україні не роблять дітям бустерне щеплення проти коронавірусу. Втім, є винятки.

"Якщо внаслідок важкої хвороби у дитини старшої 12 років могла не сформуватися повноцінна імунна відповідь на дві дози вакцини, лікар може рекомендувати ввести додаткову дозу, бажано в період від 28 днів до 3 місяців після завершення базового курсу вакцинації", – пояснюють у МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ дозволило вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років. Втім, наразі Україна очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих.