Хірурги із Волині дістали у жінки із жовчного міхура 81 камінь

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
14162
26 вересня 2022

Лікарі із Волинської області видалили у 79-річної пацієнтки 81 камінь із жовчного міхура.

Найбільший з них у довжину був майже 4 сантиметри. Про операцію розповіли у Волинській обласній клінічній лікарні.

До лікарів літня пацієнтка звернулась, коли відчула дискомфорт, ниючий біль та печію.

Про камінь у жовчному міхурі вона знала вже протягом року, однак до лікарів вирішила звернутись не одразу.

Фото: Андрій Гнатюк

Читайте також: У Львові медики допомогли молодій жінці вдруге у житті подолати рак

"Я побачила камінь у 40 міліметрів, я злякалась і зважилась на операцію", – розповідає жінка.

Під час обстеження у жінки, окрім каміння, виявили грижу стравохідного отвору діафрагми.

Хірурги провели одночасно одразу дві операції: видалили жовчний міхур із 81 каменем та прооперували виявлену грижу.

При цьому операцію виконували лапароскопічним методом в 3D-режимі впродовж майже двох годин.

Нині жінка одужує та вже може ходити, наразі їй роблять перев'язки та незабаром планують виписати з лікарні.

Читайте також: В "Охматдиті" приживили відрубаний палець 9-річному хлопчику, якого батько вивіз з окупації


Реклама:


 698
Суспільство

Вагони, сповнені болю. Історія лікарки з евакуаційного медичного потягу

Діана Кречетова
 6063
САДИ

"Війна у розпалі, а ми саджаємо черешні". Історія ягідного саду із серця України

Діана Кречетова
 4587
Суспільство

Президентка "Карітас Україна": Кожен покликаний бути даром для інших людей

Ірина Дробович, Олена Чигрин
Реклама:

Головне на сайті


Суспільство

Вагони, сповнені болю. Історія лікарки з евакуаційного медичного потягу

Діана Кречетова
Чи можна здавати кров після COVID-19 чи вакцинації? Відповідь МОЗ
Бабак-віщун Тимко пережив російську окупацію на Харківщині
Фотограф із США створив найчіткіше зображення Юпітера. ФОТО
Хірурги із Волині дістали у жінки із жовчного міхура 81 камінь
​Все більше школярів повертається до очної та змішаної форми навчання – Шкарлет
САДИ

"Війна у розпалі, а ми саджаємо черешні". Історія ягідного саду із серця України

Діана Кречетова
Суспільство

Президентка "Карітас Україна": Кожен покликаний бути даром для інших людей

Ірина Дробович, Олена Чигрин