Хірурги із Волині дістали у жінки із жовчного міхура 81 камінь

Лікарі із Волинської області видалили у 79-річної пацієнтки 81 камінь із жовчного міхура.

Найбільший з них у довжину був майже 4 сантиметри. Про операцію розповіли у Волинській обласній клінічній лікарні.

До лікарів літня пацієнтка звернулась, коли відчула дискомфорт, ниючий біль та печію.

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Про камінь у жовчному міхурі вона знала вже протягом року, однак до лікарів вирішила звернутись не одразу.

Фото: Андрій Гнатюк

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"Я побачила камінь у 40 міліметрів, я злякалась і зважилась на операцію", – розповідає жінка.

Під час обстеження у жінки, окрім каміння, виявили грижу стравохідного отвору діафрагми.

Хірурги провели одночасно одразу дві операції: видалили жовчний міхур із 81 каменем та прооперували виявлену грижу.

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При цьому операцію виконували лапароскопічним методом в 3D-режимі впродовж майже двох годин.

Нині жінка одужує та вже може ходити, наразі їй роблять перев'язки та незабаром планують виписати з лікарні.