На Львівщині у дитбудинку-інтернаті виявили спалах дифтерії

У дитячому будинку-інтернаті Львівщини, де також проживають люди з інвалідністю з дитинства, зафіксували спалах дифтерії.
Ознаки початкової стадії дифтерії під час планового профілактичного обстеження виявили у 7 підопічних, повідомили у Центрі громадського здоров’я.
"Всі вони госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні", – кажуть у відомстві.
Спеціалісти Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели відбір матеріалу для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб.
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Наразі з'ясовують, чи були вони вакциновані.
В інтернаті провели дезінфекцію приміщень та камерне знезараження постільних речей. Триває епідеміологічне розслідування.
Зразки для подальших бактеріологічних досліджень надішлють до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.
Нагадаємо, дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Це – вакцинокерована інфекція. Хворіють на дифтерію не щеплені або неправильно щеплені особи.
Основними симптомами захворювання є біль у горлі, підвищена температура, набряк слизової оболонки ротоглотки, наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу, набряк шиї тощо.
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