Після COVID-19 у людей значно збільшуються ризики розладів мозку. Дослідження

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 вересня 2022

Люди, які перехворіли на COVID-19, мають значно вищий ризик отримати безліч мозкових розладів після одужання.

До відповідного висновку прийшли дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету. Вони з’ясували, що мозкові та неврологічні розлади у таких людей виникали на 7% більше порівняно з тими, хто ніколи не хворів COVID-19, повідомляє Reuters.

Вчені проаналізували медичні записи 154 тисяч ветеранів, які служили в армії і мали позитивний тест на COVID-19 з 1 березня 2020 року по 15 січня 2021 року.

Вони порівняли їх із записами 5,6 млн пацієнтів, які не хворіли на COVID-19 за той самий проміжок часу, та іншої групи з 5,8 млн людей за період безпосередньо перед появою коронавірусу в США.

Фото: ocskaymark/Depositphotos

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Аналізуючи статистику захворюваності у США, вчені зазначають, що приблизно 6,6 млн американців мали порушення роботи мозку через коронавірус.

Порушення пам'яті, які зазвичай називають "мозковим туманом", були найпоширенішим симптомом.

У порівнянні з людьми, які не хворіли, інфіковані на COVID-19 мали на 77% вищий ризик розвитку проблем з пам’яттю.

Люди, інфіковані вірусом, також мали на 50% більше шансів отримати ішемічний інсульт, спричинений утворенням тромбів.

Окрім цього, у хворих на коронавірус на 80% частіше виникали судоми, на 43% більше були проблеми з психічним здоров’ям, як-от тривога або депресія.

Перехворілі на COVID-19 на 35% більш вразливі для головної болі та на 42% частіше страждають від рухових розладів, таких як тремор.

Дослідники кажуть, що уряди та системи охорони здоров’я повинні  розробити плани для реабілітації людей, які перехворіли на COVID-19.

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