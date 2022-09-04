В Україні розпочинається нова хвиля COVID-19 – Кузін

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
18932
4 вересня 2022

В Україну прийшла нова хвиля захворюваності на COVID-19. 

Третій рік поспіль кількість хворих на коронавірус збільшується на початку вересня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю для "Укрінформ".

"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники по кількості хворих", – розказав він.

За минулий тиждень в Україні зафіксували 9,1 тисячі хворих, а за цей – 11,5 тисяч. 

Однак, ключовим показником є кількість госпіталізацій. Напередодні фіксували до 1 тисячі хворих на тиждень, але зараз ця цифра росте

 Фото: Wlad_Mus / Depositphotos

"За позаминулий тиждень це 2,6 тисячі пацієнтів, зараз близько 3,1 тисячі хворих впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19", – додав Ігор Кузін.

За його словами, кількість тестувань вже майже повернулась до періоду повномасштабного вторгнення. Тому зростання позитивних тестів від тижня до тижня збільшується на 10-15%. Наприклад, цього тижня зробили 62 тисячі тестів.

За прогнозами Кузіна, рівень хворих почне спадати навесні. 

Читайте також: Кількість летальних випадків COVID-19 зросла на третину – ВООЗ




 12727
КУЛЬТУРА

Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Пилип Пухарєв
 3345
Здоров'я

Рак не знає, що йде велика війна: історії медиків та волонтерів, які борються за життя онкохворих дітей

Ліна Криворучко
 34046
Суспільство

П'ять ангелів-охоронців поліцейського Олега Федька. Історія родини, яку росіяни вбили під Новою Каховкою

Інна Кубай

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Пилип Пухарєв
В Україні розпочинається нова хвиля COVID-19 – Кузін
На відбір премії "Оскар" відправлять лише один український фільм
Зеленський відповів на петицію про легалізацію порно
У МОЗ назвали основні ознаки вигорання
13 тисяч випускників профтехів отримали рекомендації на бюджет у вишах
Здоров'я

Рак не знає, що йде велика війна: історії медиків та волонтерів, які борються за життя онкохворих дітей

Ліна Криворучко
Суспільство

П'ять ангелів-охоронців поліцейського Олега Федька. Історія родини, яку росіяни вбили під Новою Каховкою

Інна Кубай