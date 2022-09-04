В Україні розпочинається нова хвиля COVID-19 – Кузін

В Україну прийшла нова хвиля захворюваності на COVID-19.

Третій рік поспіль кількість хворих на коронавірус збільшується на початку вересня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю для "Укрінформ".

"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники по кількості хворих", – розказав він.

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За минулий тиждень в Україні зафіксували 9,1 тисячі хворих, а за цей – 11,5 тисяч.

Однак, ключовим показником є кількість госпіталізацій. Напередодні фіксували до 1 тисячі хворих на тиждень, але зараз ця цифра росте.

"За позаминулий тиждень це 2,6 тисячі пацієнтів, зараз близько 3,1 тисячі хворих впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19", – додав Ігор Кузін.

За його словами, кількість тестувань вже майже повернулась до періоду повномасштабного вторгнення. Тому зростання позитивних тестів від тижня до тижня збільшується на 10-15%. Наприклад, цього тижня зробили 62 тисячі тестів.

За прогнозами Кузіна, рівень хворих почне спадати навесні.