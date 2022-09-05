Які вакцини проти COVID-19 доступні в Україні – розповідає Кузін

Наразі в Україні наявні три вакцини проти COVID-19. Це – Janssen, CoronaVac і Pfizer.

Про це заявив Головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Найбільше всього країна забезпечена вакциною CoronaVac, в наявності близько 3 млн доз на національному і 2,3 млн – на регіональному рівнях. Її вистачить на 2022 і майже на весь 2023 роки.

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Вакцина Janssen надійшла в Україну в серпні 2022 року, її близько 200 тис. доз.

"Ми розраховували, що переважно вона буде використовуватися людьми, які хочуть виїхати за межі країни і їм треба терміново зробити щеплення", – каже Ігор Кузін.

Також почали відновлювати використання вакцини Pfizer. За словами Кузіна, наразі застосвуються нові умови її зберігання: не – 80°C, а від +2 до +8 °C.

"Раніше цю вакцину потрібно було розводити спеціальним розчинником перед щепленням. Тепер вона поставляється повністю готова", – говорить санлікар.

Наприкінці липня Україна отримала 500 тис. доз Pfizer, ще стільки очікується у вересні.

"Отримуємо невеликими партіями. По-перше, у вакцини доволі незначний термін придатності — треба встигнути використати. По-друге, інші країни також чекають на цю вакцину в рамках механізму COVAX", – розповідає Кузін.

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Нагадаємо, в Україну прийшла нова хвиля захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень в Україні зафіксували 9,1 тисячі хворих, а за цей – 11,5 тисяч. Також зростає кількість госпіталізацій.