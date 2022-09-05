Які вакцини проти COVID-19 доступні в Україні – розповідає Кузін

Яна Осадча журналіст
7987
5 вересня 2022

Наразі в Україні наявні три вакцини проти COVID-19. Це – Janssen, CoronaVac і Pfizer.

Про це заявив Головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Найбільше всього країна забезпечена вакциною CoronaVac, в наявності близько 3 млн доз на національному і 2,3 млн – на регіональному рівнях. Її вистачить на 2022 і майже на весь 2023 роки.

Вакцина Janssen надійшла в Україну в серпні 2022 року, її близько 200 тис. доз.

 Фото:jes2uphoto/Depositphotos

"Ми розраховували, що переважно вона буде використовуватися людьми, які хочуть виїхати за межі країни і їм треба терміново зробити щеплення", – каже Ігор Кузін.

Також почали відновлювати використання вакцини Pfizer. За словами Кузіна, наразі застосвуються нові умови її зберігання:  не  – 80°C, а від +2 до +8 °C.

"Раніше цю вакцину потрібно було розводити спеціальним розчинником перед щепленням. Тепер вона поставляється повністю готова", – говорить санлікар.

Наприкінці липня Україна отримала 500 тис. доз Pfizer, ще стільки очікується у вересні.

"Отримуємо невеликими партіями. По-перше, у вакцини доволі незначний термін придатності — треба встигнути використати. По-друге, інші країни також чекають на цю вакцину в рамках механізму COVAX", – розповідає Кузін.

Нагадаємо, в Україну прийшла нова хвиля захворюваності на COVID-19. За минулий тиждень в Україні зафіксували 9,1 тисячі хворих, а за цей – 11,5 тисяч. Також зростає кількість госпіталізацій.

Читайте також: Moderna подає до суду на Pfizer/BioNTech через вакцину проти COVID-19




 515
Суспільство

"Я не можу ходити повз будинок, де вони загинули". Як живуть близькі родини, яку вбила російська ракета на Одещині

Інна Кубай
 3558
Суспільство

"Ми не можемо займати позицію, бо це не наша робота": гендиректор Червоного Хреста про нейтралітет та доступ до українських полонених

Катерина Хорощак
 17259
КУЛЬТУРА

Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


Суспільство

"Я не можу ходити повз будинок, де вони загинули". Як живуть близькі родини, яку вбила російська ракета на Одещині

Інна Кубай
Комітет ВР підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік жінок
Де вчителям та учням завантажити безкоштовні електронні підручники – пояснює Шкарлет
Міжнародний Комітет Червоного Хреста не може гарантувати безпеку полонених – гендиректор Мардіні 
Ще один фільм потрапив до списку кандидатів на "Оскар" від України
В Україні 10% бригад швидкої допомоги готуються реагувати на ядерну та хімічну загрози
Суспільство

"Ми не можемо займати позицію, бо це не наша робота": гендиректор Червоного Хреста про нейтралітет та доступ до українських полонених

Катерина Хорощак
КУЛЬТУРА

Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Пилип Пухарєв