В Україну доставили 100 тисяч доз вакцини Janssen проти COVID-19

В Україну доставили 100 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden) проти COVID-19.

Однодозову векторну вакцину доставили у Київ та 21 область України, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, Дніпропетровська область отримала 10 тисяч доз препарату, Харківська – 6 тисяч, Чернівецька – 5 тисяч, Київська та Львівська – по 4 тисячі доз.

Препарат доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

"World Health Organization Ukraine навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів з використання вакцини", – кажуть у МОЗ.

Вакцина Janssen (торговельна назва Jcovden) – це векторна вакцина, призначена для людей віком від 18 років, яку ВООЗ дозволила екстрено використовувати ще в березні 2021 року.

Її розробила фірма Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу цього препарату.

Раніше клінічні дослідження показали, що вакцина Janssen має 66,3% ефективності проти COVID-19 у людей, які отримали щеплення і не були інфіковані раніше.

Також вона показала ефективність у зменшенні ризику госпіталізації та смерті.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна отримує вакцини тільки безкоштовно у межах COVAX.

Це міжнародна ініціатива, яка сприяє доступу до ефективних і безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн.

"Поставки від імені ініціативи продовжаться, щоб захистити якомога більше людей в Україні від коронавірусної хвороби", – кажуть у відомстві.