В Україну доставили 100 тисяч доз вакцини Janssen проти COVID-19

В Україну доставили 100 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden) проти COVID-19.
Однодозову векторну вакцину доставили у Київ та 21 область України, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Зокрема, Дніпропетровська область отримала 10 тисяч доз препарату, Харківська – 6 тисяч, Чернівецька – 5 тисяч, Київська та Львівська – по 4 тисячі доз.
Препарат доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках міжнародної ініціативи COVAX.
"World Health Organization Ukraine навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів з використання вакцини", – кажуть у МОЗ.
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Вакцина Janssen (торговельна назва Jcovden) – це векторна вакцина, призначена для людей віком від 18 років, яку ВООЗ дозволила екстрено використовувати ще в березні 2021 року.
Її розробила фірма Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson.
Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.
В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу цього препарату.
Раніше клінічні дослідження показали, що вакцина Janssen має 66,3% ефективності проти COVID-19 у людей, які отримали щеплення і не були інфіковані раніше.
Також вона показала ефективність у зменшенні ризику госпіталізації та смерті.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна отримує вакцини тільки безкоштовно у межах COVAX.
Це міжнародна ініціатива, яка сприяє доступу до ефективних і безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн.
"Поставки від імені ініціативи продовжаться, щоб захистити якомога більше людей в Україні від коронавірусної хвороби", – кажуть у відомстві.
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