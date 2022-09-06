Осіння хвиля COVID-19: у МОЗ озвучили статистику за минулий тиждень

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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6 вересня 2022

В Україні зростає захворюваність на коронавірус. За період з 29 серпня по 4 вересня хворобу лабораторно підтвердили у 16 155 громадян.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, COVID-19 виявили у 2024 дітей та у 377 медпрацівників. За минулий тиждень по Україні госпіталізували 3 868 хворих. Водночас одужали від коронавірусу 7 964 українця.

Крім того, за минулий тиждень МОЗ зафіксувало 44 летальні випадки по Україні. У зв'язку з цим громадян закликають не нехтувати вакцинацією, а щепитися перед сезонним зростанням захворюваності.

 Фото: royalty/Depositphotos

"Нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби", – наголошують у відомстві.

За минулий тиждень проти коронавірусу щепилися 50 055 людей. З усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози.

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Перелік центрів вакцинації проти коронавірусу можна знайти за посиланням.

Як повідомляють у МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіло 5 072 533 людини, з яких 108 885 померли.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін 4 вересня заявив, що в Україну прийшла нова хвиля захворюваності на COVID-19.

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