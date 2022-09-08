Як українцям отримати медичну допомогу у Франції? Інструкція МОЗ

У Франції працює загальнообовʼязкова система медичного страхування.

Українці, які переїхали після 24 лютого, можуть отримати поліс і безоплатно користуватись послугами багатьох лікарів.

Деякі види допомоги українці можуть отримати безкоштовно навіть без медстрахування.

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У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як біженці з України можуть отримати медичні послуги, записатись до вузькопрофільних лікарів, викликати швидку і отримати ліки у Франції.

Як отримати медичну допомогу у Франції?

Українці, які отримали тимчасовий захист у Франції, мають право на страхування Assurance Maladie в рамках універсальної системи захисту здоров’я (Puma) та додаткового солідарного медичного страхування (CSS) протягом 1 року.

Такий вид страхування забезпечує повне покриття витрат на медичне обслуговування.

Зокрема, страховка покриває витрати, пов’язані з окулярами, зубними протезами, слуховими апаратами та медичними приладами, а також медичну та психологічну підтримку.

Сплачувати за медичну допомогу не потрібно – оплату здійснює фонд медичного страхування.

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Однак під час запису до лікаря потрібно перевірити його "secteur" – принцип відшкодування роботи спеціаліста (особливо якщо це вузькопрофільний лікар).

Послуги фахівців "secteur 1" фіксовані та покриваються полісом медичного страхування.

Лікарі ж "secteur 2" встановлюють розмір оплати за послуги самостійно.

Як оформити страхування?

Українцям, які переїхали до Франції після 24 лютого 2022 року, для отримання медичного страхування потрібно мати довідку про тимчасовий захист (APS), яку видають у префектурах.

Зазвичай при префектурах працюють представники організацій, які оформлюють страхування.

Протягом тижня після оформлення документ, що підтверджує страхування, надходить на вказану вами поштову адресу.

Поліс медстрахування потрібно брати з собою на кожний прийом до лікаря.

Деякі заклади можуть попросити ще й посвідчення про тимчасовий захист.

Як викликати "швидку" у Франції?

Номери виклику швидкої допомоги:

112 – загальноєвропейський номер невідкладної допомоги (114 – для SMS-повідомлень для людей з вадами слуху), де пацієнта скерують до потрібної служби;

15 – SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) для серйозних невідкладних медичних ситуацій, наприклад, інфарктів;

17 – поліція (поліціянти можуть надати допомогу);

18 – sapeurs pompiers – це пожежна, але пожежники також можуть приїхати та надати невідкладну допомогу, наприклад, у разі автомобільні аварії.

Які послуги доступні без страхування безоплатно?

Невідкладна допомога

Безоплатну невідкладну допомогу можна отримати без довідки про тимчасовий захист та поліса медичного страхування в найближчій державній лікарні.

З собою потрібно мати паспорт чи інше посвідчення особи.

Без страхування отримати термінову медичну допомогу можна в гуманітарних організаціях (наприклад, "Лікарі без кордонів", "Товариство Червоного Хреста" тощо) за місцем проживання.

Медикаменти

Більшість ліків у Франції доступні за рецептом, наголошують у МОЗ.

Якщо людина нещодавно приїхала до Франції і ще не має медичного страхування, вона може отримати рецепт на ліки у пунктах "Червоного Хреста".

При центрах допомоги українцям зазвичай є представники "Міжнародного Комітету Червоного Хреста", які можуть надати медичну консультацію та виписати рецепт на ліки.

"За цим рецептом ліки мають бути безоплатні. Проте на практиці деякі аптеки можуть не відпускати ліки за рецептами "Червоного Хреста" безоплатно", – пояснюють у МОЗ.

Послуги пацієнтам з важкими/рідкісними хворобами

Пацієнти, які страждають на важкі та рідкісні захворювання, можуть розраховувати на безоплатну допомогу у Франції.

Які послуги покриває і не покриває страхування?

Фото: МОЗ

Страхування Assurance Maladie в рамках універсальної системи захисту здоров'я (Puma) та додаткового солідарного медичного страхування (CSS) покриває витрати на:

медичний огляд;

все необхідне лікування;

численні ліки;

обстеження;

послуги стоматолога, а також пломби і коронки;

витрати на окуляри;

зубне протезування;

слухові апарати та медичне обладнання;

психологічну та медичну підтримку.

✅ Страхування покриває витрати на лінзи для зору лише у таких випадках: неправильний астигматизм, міопія, що дорівнює або перевищує 8 діоптрій, акомодаційна косоокість, афакія, анізометропія в 3 діоптрії, кератоконус.

✅ Також будь-яка людина віком 16+ років, включена до загальної державної системи соціального страхування у Франції, може пройти профілактичне медичне обстеження кожні 5 років в одному з 85 екзаменаційних центрів Франції.

❌ Медичне страхування НЕ покриває консультації фахівців, які не визнані медичною страховкою: дієтолога, остеопата тощо.

❌ Також воно не покриває вініри, імпланти та брекети.

✅ Водночас діти до 16 років можуть отримати брекети безоплатно за направленням ортодонта, до якого потрібно записуватись окремо.

До яких лікарів не потрібне направлення?

Без направлення можна отримати невідкладну допомогу, а також звернутися до:

сімейного лікаря;

педіатра;

стоматолога;

гінеколога;

офтальмолога.

психіатра та нейропсихіатра (для людей віком 16-25 років).

На решту лікарів, аналізи, обстеження та ліки направлення/рецепт виписує лікар загальної практики.

Зокрема, направлення лікаря первинної ланки (загальної практики або педіатра) необхідне, щоб потрапити до вузького спеціаліста.

Направлення можна отримати навіть у лікаря, з яким не укладено договір.

Як записатись до лікаря?

Лікарі у Франції можуть вести приватну практику, працювати в державній лікарні або в медичному центрі.

Насамперед потрібно обрати лікаря загальної практики ("médecin generaliste") та педіатра для дитини до 18 років.

З лікарем загальної практики можна укласти договір, щоб він став лікуючим лікарем ("médecin traitant"), але це необовʼязково.

"Пацієнт не зобовʼязаний звертатися лише до одного лікаря загальної практики, проте це є певною гарантією того, що пацієнт зможе потрапити до свого обраного лікаря навіть за умови великої кількості відвідувачів", – кажуть у МОЗ.

Записатися на прийом можна онлайн, телефоном чи в реєстратурі закладу.

Як проходить прийом у лікаря і що треба брати з собою?

Під час першого прийому лікар загальної практики запитує у пацієнта про його проблеми зі здоров'ям.

Також лікар спрямовує на загальні аналізи: аналіз крові, УЗД тощо, а жінкам проводить пальпацію грудей.

Фахівець може спрямувати на аналізи та дослідження відповідно до скарг пацієнта, і вже за результатами направити до вузького спеціаліста.

Лікар може порадити, до якого саме фахівця або медичного центру звертатися, проте в направленні конкретний заклад не вказується.

Окуліст під час першого прийому проводить дослідження зору, запитує у пацієнта скарги за станом здоров'я та мету візиту.

Він призначає лікування і виписує рецепт на окуляри або на лінзи за бажанням пацієнта.

Стоматолог після першого огляду визначає проблеми пацієнта та потрібні процедури.

На прийомі потрібно мати із собою направлення від лікаря (якщо воно потрібне) та страховку.

Під час запису та першого відвідування лікаря будьте готові вказати номер свого телефону та адресу.

"При цьому не забувайте про те, що секретар лікаря може не розмовляти англійською та іншими мовами", – наголошують у МОЗ.

Як отримати ліки у Франції?

Після отримання тимчасового захисту та медичного страхування за рецептом потрібно звертатись до лікаря загальної практики, лікуючого лікаря чи акушерки.

Також рецепт може виписати директор або заступник директора лабораторії в межах їхньої професійної діяльності.

Для кожного призначеного препарату в рецепті мають бути зазначені дозування та тривалість лікування або кількість одиниць упаковки.

Щоб отримати ліки в аптеці безоплатно, потрібно мати з собою рецепт і страховий поліс.

Безоплатно або з частковим відшкодуванням доступні препарати, що внесені до переліку ліків, що підлягають відшкодуванню по лінії соціального забезпечення.

Розмір відшкодування вартості залежить від категорії, до якої віднесено препарат.

Чим він дорожчий та більш ефективний, тим більшу частину вартості відшкодовує страхування, кажуть у МОЗ.

На цьому сайті можна знайти детальну інформацію про препарати, їхню вартість та розмір відшкодування.

Наразі більшість препаратів для українців – безоплатні.

Вітаміни ж потрібно оплачувати, якщо вони не є обовʼязковими (як, наприклад, деякі вітаміни для вагітних).

"Завдяки наявності додаткового страхування українці мають право на ліки без доплати, крім тих, які не є обовʼязковими (наприклад, вітаміни)", – додають у міністерстві.

Також медичне страхування у Франції частково або повністю покриває витрати на:

смужки для самоконтролю рівня глюкози у крові;

вакцини проти COVID-19, вакцини відповідно до календаря щеплень та рекомендовані вакцини;

замінники нікотину за рецептом;

перуки та аксесуари для волосся людям, які втратили волосся через хворобу або лікування цієї хвороби (зокрема, хіміотерапії);

окуляри, лінзи – у разі деяких діагнозів;

слухові апарати та консультації та дослідження для їх отримання;

медикаментозне запліднення для гетеросексуальних пар, самотніх жінок та пар, що складаються з двох жінок;

безглютенові продукти для пацієнтів, хворих на целіакію.

Корисні контакти

На сайті www.fncs.org містяться адреси всіх медичних центрів Франції.

Список медичних працівників опубліковано на сайті ameli.fr.

Записатись на консультацію до лікаря можна на doctolib.fr, allodocteur.fr, maiia.com.

Відеоконсультації з лікарем можна отримати на сайті qare.fr (перед прийомом потрібно вказати номер страхування).

На doctorlib є розділ для українців, де описано, як знайти українськомовного фахівця або користуватися сервісом без знання мови (перекладу сайту та застосунку на українську немає).

"Також спитати поради щодо лікаря, якій розмовляє вашою мовою, можна безпосередньо у соціальних працівників, які будуть за вами закріплені", – наголошують у МОЗ.

У великих містах волонтери можуть допомогти зі збором інформації щодо таких фахівців (можна спитати у чатах волонтерів у Telegram, WhatsApp або Facebook).

За посиланням можна переглянути перелік лікарів, які розмовляють англійською.

"Зверніть увагу на те, що навіть якщо ви записані до лікаря, який знає українську, російську або англійську мову, інший персонал (наприклад, працівники реєстратури) можуть володіти виключно французькою.

Тому підготуйте французькі вислови, які вам можуть знадобитися, щоб пояснити мету візиту", – додають у відомстві.

Анкета, яку потрібно заповнити перед прийомом деяких лікарів, зазвичай лише французькою мовою.

Але інколи під час запису до лікаря доступ до неї можна отримати онлайн – так ви зможете заздалегідь заповнити та взяти документ з собою.