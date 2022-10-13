Чи безпечно робити декілька щеплень в один день? Відповідь ЦГЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
3428
13 жовтня 2022

Комбінування вакцин від кількох хвороб є безпечною та поширеною практикою.

У Центрі громадського здоров'я розповіли, які види щеплень можна безпечно поєднувати.

Комбінації вакцин зазвичай має підбирати сімейний лікар або педіатр індивідуально.

Важливим орієнтиром для цього є типи вакцин (живі та інактивовані), вік пацієнта та загальний стан здоров'я.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Читайте також: Спрей AstraZeneca проти COVID-19 поки не працює. Дослідження

"Якщо глянути на схему Національного календаря профілактичних щеплень, то ми побачимо, що деякі захворювання профілактуються одночасно.

Наприклад, у два місяці дитина має отримати вакцини проти дифтерії та правця, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В та хіб-інфекції", – зазначають у ЦГЗ.

Поєднання щеплень на додачу має ряд переваг, оскільки на додачу до імунізації і дитині доведеться менше відвідувати лікаря, а батьки заощадять час.

Однак для поєднання за один візит календарних та рекомендованих щеплень можливе лише з рекомендації лікаря.

Так само можна поєднувати і вакцини проти грипу та COVID-19 для дорослих та дітей.

Зокрема щеплення проти COVID-19 можна робити одночасно з неживою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки.

Також поєднують щеплення проти дифтерії та правця, щеплення від яких розпочинають ще у ранньому дитячому віці й продовжують надалі кожні 10 років.

Однак у разі, якщо ви плануєте зробити щеплення проти правця та дифтерії і проти COVID-19, слід дотримуватись проміжку у щонайменше два тижні після консультації з сімейним лікарем.

Читайте також: В Україну завезли оновлені вакцини від штаму "Омікрон"


Реклама:


 2955
Суспільство

Рослини – це про життя, яке пробивається крізь смерть. Історії відновлення Ірпеня

Єлизавета Гончарова
 5428
Суспільство

Крок до рівноправ'я: що таке цивільні партнерства та чому це — не лише про ЛГБТ

За підтримки благодійного фонду "Гендер Зед"
 65657
Суспільство

Мамо, "Синій кит" повернувся: історія 10-річного хлопчика, який вистрибнув із 6-го поверху через "гру смерті"

Діана Кречетова

Головне на сайті


Суспільство

Рослини – це про життя, яке пробивається крізь смерть. Історії відновлення Ірпеня

Єлизавета Гончарова
У Києві пройдуть спортивні змагання на підтримку захисників "Азовсталі"
В Україні запустили гарячу лінію для підтримки чоловіків: контакти
NASA зробило вражаюче фото відбитку після зіткнення двох зірок
У Pfizer заявили, що бустер оновленої вакцини ефективний проти "Омікрону"
Зафарбували історичний напис: на Закарпатті зіпсували знак географічного центру Європи
Суспільство

Крок до рівноправ'я: що таке цивільні партнерства та чому це — не лише про ЛГБТ

За підтримки благодійного фонду "Гендер Зед"
Суспільство

Мамо, "Синій кит" повернувся: історія 10-річного хлопчика, який вистрибнув із 6-го поверху через "гру смерті"

Діана Кречетова