В Україну завезли оновлені вакцини від штаму "Омікрон"

Україна отримала від Швеції вакцини Pfizer-BioNTech для боротьби із COVID-19.

Вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 було розроблено спеціально проти штаму "Омікрон" та його варіацій.

Усього було передано понад 500 тис. доз, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Ця вакцина призначена виключно для тих людей, які робитимуть перше або друге бустерне щеплення від коронавірусу.

Україна стала першою країною світу за межами ЄС, яка отримала оновлений варіант Comirnaty від Pfizer.

Ці вакцини вже розвезли в більшість областей України.

У МОЗ нагадали, що нині в Україні первинний курс вакцинації коронавірусу складається із двох доз вакцини Comirnaty/Pfizer чи CoronaVac/Sinovac, або з однієї дози вакцини Janssen/Johnson & Johnson.

Однак, для того, щоб посилити і подовжити захист від важких форм COVID-19, через 5 місяців після первинного курсу потрібно зробити бустерне щеплення будь-якою наявною вакциною.

А пенсіонерам та людям із хронічними хворобами рекомендовано робити і другий бустер будь-якою з наявних вакцин через 4 місяці після першого.

Нагадаємо, в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим.