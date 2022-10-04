В Україну завезли оновлені вакцини від штаму "Омікрон"

Україна отримала від Швеції вакцини Pfizer-BioNTech для боротьби із COVID-19.
Вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 було розроблено спеціально проти штаму "Омікрон" та його варіацій.
Усього було передано понад 500 тис. доз, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Ця вакцина призначена виключно для тих людей, які робитимуть перше або друге бустерне щеплення від коронавірусу.
|Фото: toxawww/Depositphotos
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Україна стала першою країною світу за межами ЄС, яка отримала оновлений варіант Comirnaty від Pfizer.
Ці вакцини вже розвезли в більшість областей України.
У МОЗ нагадали, що нині в Україні первинний курс вакцинації коронавірусу складається із двох доз вакцини Comirnaty/Pfizer чи CoronaVac/Sinovac, або з однієї дози вакцини Janssen/Johnson & Johnson.
Однак, для того, щоб посилити і подовжити захист від важких форм COVID-19, через 5 місяців після первинного курсу потрібно зробити бустерне щеплення будь-якою наявною вакциною.
А пенсіонерам та людям із хронічними хворобами рекомендовано робити і другий бустер будь-якою з наявних вакцин через 4 місяці після першого.
Нагадаємо, в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим.
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