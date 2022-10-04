В Україну завезли оновлені вакцини від штаму "Омікрон"

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
10862
4 жовтня 2022

Україна отримала від Швеції вакцини Pfizer-BioNTech для боротьби із COVID-19.

Вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 було розроблено спеціально проти штаму "Омікрон" та його варіацій.

Усього було передано понад 500 тис. доз, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Реклама:

Ця вакцина призначена виключно для тих людей, які робитимуть перше або друге бустерне щеплення від коронавірусу.

Фото: toxawww/Depositphotos

Читайте також: МОЗ оновило COVID-статистику за тиждень: зросла кількість летальних випадків

Україна стала першою країною світу за межами ЄС, яка отримала оновлений варіант Comirnaty від Pfizer.

Ці вакцини вже розвезли в більшість областей України.

У МОЗ нагадали, що нині в Україні первинний курс вакцинації коронавірусу складається із двох доз вакцини Comirnaty/Pfizer чи CoronaVac/Sinovac, або з однієї дози вакцини Janssen/Johnson & Johnson.

Однак, для того, щоб посилити і подовжити захист від важких форм COVID-19, через 5 місяців після первинного курсу потрібно зробити бустерне щеплення будь-якою наявною вакциною.

Реклама:

А пенсіонерам та людям із хронічними хворобами рекомендовано робити і другий бустер будь-якою з наявних вакцин через 4 місяці після першого.

Нагадаємо, в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим.

Читайте також: Киянам рекомендують повернутися до носіння масок через COVID-19


Реклама:


Реклама:
 2079
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2939
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20744
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій