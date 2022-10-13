У Pfizer заявили, що бустер оновленої вакцини ефективний проти "Омікрону"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 жовтня 2022

Американська фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech розповіли про результати випробувань бустерної дози їхньої двовалентної вакцини проти COVID-19.

Двовалентна вакцина Сomirnaty Original & Omicron BA.4/BA.5 адаптована для боротьби проти двох штамів: оригінального та "Омікрону" з його субваріантами BA.4 і BA.5.

У компаніях заявили, що бустерне щеплення цією вакциною викликало сильну імунну відповідь і добре переносилося пацієнтами, яких тестували.

Про це свідчать результати клінічних досліджень, у яких взяли участь близько 80 дорослих пацієнтів, повідомляє Reuters.

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 Фото: Lakshmiprasad/Depositphotos

Розробники заявили, що бустерна доза за один тиждень значно підвищила рівень нейтралізуючих антитіл проти варіантів BA.4/BA.5.

Попередні дані також показали, що у віковій групі 55+ років двовалентна вакцина викликала кращу реакцію нейтралізуючих антитіл проти підваріанту "Омікрону" BA.4/5, ніж вакцина проти оригінального штаму.

"Хоча ми очікуємо на остаточні дані про імунну відповідь після клінічних випробувань нашої адаптованої до Omicron BA.4/BA.5 двовалентної вакцини у найближчі тижні, ми раді бачити обнадійливі результати вже за тиждень після вакцинації молодих і старших людей", – сказав виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

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Нагадаємо, вакцина Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 націлена не лише на оригінальний штам SARS-CoV-2, а й на підваріанти "Омікрону" BA.4 і BA.5.

Ця вакцина є адаптованою версією мРНК вакцини проти COVID-19 Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Такі специфічні вакцини, розроблені Pfizer і Moderna проти "Омікрону", уже отримали "зелене світло" у кількох країнах, зокрема у США.

Європейська медична агенція (EMA) рекомендувала дозволити адаптовану двовалентну вакцину Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 для людей віком від 12 років, які пройшли принаймні первинний курс вакцинації проти COVID-19. 

А Британія стала першою країною, яка схвалила COVID-19-вакцину проти оригінального штаму і "Омікрону" від виробника Moderna.

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