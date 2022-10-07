В Україні створили курс психологічної допомоги для постраждалих від російської агресії

ОНОВЛЕНО 14.10.2022

В Україні 17 жовтня запускають онлайн-курс лекцій "Знати, як допомогти" для тих, хто пережив або постраждав від російської агресії.

Протягом курсу можна буде ознайомитись базовими принципами психології для роботи з травмами та розвитку стійкості.

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Організатори курсу зазначають, що вчасна психологічна підтримка здатна вивести з шоку, подолати тривогу і допомогти впоратися зі страхом.

Лекції проходитимуть у співпраці із провідними українськими психологами-практиками, які з початку війни стали волонтерами й військовими.

Вони створили 10 лекцій про базові принципи психологічної підтримки під час війни.

"Окрім відбудови України, українське суспільство має справитись ще з одним викликом – травматичним впливом, який завдала російська агресія.

Ми маємо бути уважніші до свого психологічного стану та вміти підтримати тих, кого так чи інакше травмувала війна", – зазначає експертка курсу, психологиня дитячої лікарні "Охматдит" Олена Анопрієнко.

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Від початку повномасштабної війни Олена Анопрієнко працює з людьми у важкому психологічному стані після деокупації Київської області, вона отримала визнання під час нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2022.

"Такі курси вкрай важливі, бо кількість розладів пов’язаних з травмою сильно збільшується.

Тепер мої консультації замість офісу проходять в окопах, а серед пацієнтів – військові", – розповідає експерт курсу, військовий, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії Дмитро Снісарь.

Також серед лекторів програми: дитяча психіатриня Наталія Масяк, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії Євген Пілецький, експертка з питань підтримки жертв домашнього насилля Альона Кривуляк, парамедик та експерт у сфері першої психологічної допомоги і поведінкового здоров'я при природних катастрофах Аві Тененбаум та інші.

Програму курсу можна проглянути за посиланням.