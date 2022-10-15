Впала стеля після влучання ракети: медики врятували життя 14-річному хлопчику з Лиману

Лікарі із Дніпра та Львова врятували життя 14-річному Владу із Лиману, на якого обвалилась стеля будинку після російських обстрілів.

З початку повномасштабної війни хлопець разом із мамою Юлею переїхали на Донеччину у селище Зарічне до бабусі, розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Однак 8 жовтня в їхній дім влучила ракета, на момент вибуху в кімнаті був лише хлопчик, а його матір попалась на городі і не постраждала.

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14-річний Влад у цей час малював, на нього обвалилась стеля.

14-річний Влад

Хлопчика допомогли витягнути з-під завалів українські військові та одразу доправили до лікарні в місті Озерне, після чого – до Краматорська та Дніпра за один день.

У Влада були осколкові поранення тонкого та товстого кишківника, ускладнені кровотечею, а також травмою хребта. Дитина від отриманих травм не може ходити та їсти самостійно.

У Дніпрі йому видалили частину ураженого кишківника, а невелику вцілілу ділянку вивели назовні.

Таким чином лікарі змогли уникнути ускладнення перитонітом – гостре гнійне запалення черевної порожнини, яке часто стає причиною летальності.

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Також медики обробили рани хребта, в якому ще залишились уламки.

У Львові в лікарні Святого Миколая стан хлопця вдалось стабілізувати, його тепер чекає транспортування на лікування в Норвегію.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"У палаті Влад постійно намагається розсмішити маму і мріє знову повернутися на футбол. Але найбільше хоче побачити бабусю, яка залишилася поблизу Лиману", – розповідають в лікарні.

Його ще чекають складні операції з відновлення прохідності кишківника, а також видалення уламків із спинного мозку та черевної порожнини.

Після чого Влад проходитиме реабілітацію щонайменше пів року.