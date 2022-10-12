6-річна дівчинка втратила обидві ноги через російський обстріл Нікополя

На Дніпропетровщині 6-річна дівчинка отримала травматичну ампутацію обох ніг внаслідок обстрілу Нікополя російськими окупантами.
Дитина була поранена під час артобстрілу військами РФ у ніч на 12 жовтня.
Про це на брифінгу розповів лікар-анестезіолог Сергій, повідомляє "Суспільне".
Внаслідок обстрілу також постраждала 33-річна мама дівчинки.
Вони обидві перебувають у лікарні, розповідає голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
|Один зі снарядів росіян влучив у приватний будинок. Фото: Валентин Резніченко
"Ворог сім разів накрив район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів!
Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі", – написав Резніченко.
Наразі 6-річна дівчинка перебуває у стабільному стані.
Однак надалі їй знадобиться операція, реабілітація та протезування, додав медик.
Нагадаємо, мама і донька, які отримали травматичні ампутації внаслідок ракетного удару по вокзалу у Краматорську, вже отримують протезування у США.
Унікальний протез також встановили 9-річній Саші з Гостомеля, яка втратила руку через обстріл росіян під час евакуації.
Читайте також: "Перші кроки на протезі хочу зробити у шортах". Як пацієнти отримують штучні кінцівки в Україні
Фото обкладинки ілюстративне: Surabky/Depositphotos