6-річна дівчинка втратила обидві ноги через російський обстріл Нікополя

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 жовтня 2022

На Дніпропетровщині 6-річна дівчинка отримала травматичну ампутацію обох ніг внаслідок обстрілу Нікополя російськими окупантами.

Дитина була поранена під час артобстрілу військами РФ у ніч на 12 жовтня. 

Про це на брифінгу розповів лікар-анестезіолог Сергій, повідомляє "Суспільне".

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Внаслідок обстрілу також постраждала 33-річна мама дівчинки.

Вони обидві перебувають у лікарні, розповідає голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. 

 Один зі снарядів росіян влучив у приватний будинок. Фото: Валентин Резніченко

"Ворог сім разів накрив район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів!

Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі", – написав Резніченко.

Наразі 6-річна дівчинка перебуває у стабільному стані.

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Однак надалі їй знадобиться операція, реабілітація та протезування, додав медик.

Нагадаємо, мама і донька, які отримали травматичні ампутації внаслідок ракетного удару по вокзалу у Краматорську, вже отримують протезування у США.

Унікальний протез також встановили 9-річній Саші з Гостомеля, яка втратила руку через обстріл росіян під час евакуації. 

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Фото обкладинки ілюстративне: Surabky/Depositphotos


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