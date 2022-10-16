Які послуги є безкоштовними при лікуванні раку молочної залози? Пояснення НСЗУ

В Україні діє програма, за якою пацієнти з онкологією молочних залоз можуть отримати безкоштовне лікування на всіх етапах.
Медична гарантія покриває профілактику, діагностику, хіміотерапевтичне та радіологічне лікування, хірургії, реабілітація та подальше спостереження, повідомляють в Національній службі здоров'я України.
Направлення на безкоштовну мамографію може виписати сімейний лікар.
У разі направлення від лікаря мамографія є безкоштовною у закладах, які уклали договір на відповідну послугу з НСЗУ.
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Дізнатись адресу медзакладів можна за телефоном контакт-центру 16-77.
В Україні лікування раку молочної залози гарантується в усіх комунальних медзакладах країни. До переліку безкоштовних послуг входить:
✅ Інструментальна та лабораторна діагностика. Зокрема безоплатними є МРТ, КТ і УЗД.
✅ Операції зі знеболенням на всіх етапах, як і після післяопераційне відновлення.
✅ Радіотерапія і хіміотерапія. Пацієнтки безоплатно можуть отримати стаціонарне або амбулаторну терапію, а медзаклади мають забезпечити усі необхідні медичні вироби та лікарські засоби.
✅ Пацієнток мають забезпечити ліками з Національного переліку, які включать базовий набір, який закуповується лікарнями.
✅Перебування у стаціонарі та харчування.
Окрім цього пацієнтки з раком молочної залози можуть отримати у медичному закладі дорогі препарати, які закуповує держава.
Перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою сервісу Є-ліки.
Також безкоштовним є супровід пацієнтів з онкологією після ремісії.
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