Які послуги є безкоштовними при лікуванні раку молочної залози? Пояснення НСЗУ

В Україні діє програма, за якою пацієнти з онкологією молочних залоз можуть отримати безкоштовне лікування на всіх етапах.

Медична гарантія покриває профілактику, діагностику, хіміотерапевтичне та радіологічне лікування, хірургії, реабілітація та подальше спостереження, повідомляють в Національній службі здоров'я України.

Направлення на безкоштовну мамографію може виписати сімейний лікар.

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У разі направлення від лікаря мамографія є безкоштовною у закладах, які уклали договір на відповідну послугу з НСЗУ.

Дізнатись адресу медзакладів можна за телефоном контакт-центру 16-77.

В Україні лікування раку молочної залози гарантується в усіх комунальних медзакладах країни. До переліку безкоштовних послуг входить:

✅ Інструментальна та лабораторна діагностика. Зокрема безоплатними є МРТ, КТ і УЗД.

✅ Операції зі знеболенням на всіх етапах, як і після післяопераційне відновлення.

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✅ Радіотерапія і хіміотерапія. Пацієнтки безоплатно можуть отримати стаціонарне або амбулаторну терапію, а медзаклади мають забезпечити усі необхідні медичні вироби та лікарські засоби.

✅ Пацієнток мають забезпечити ліками з Національного переліку, які включать базовий набір, який закуповується лікарнями.

✅Перебування у стаціонарі та харчування.

Окрім цього пацієнтки з раком молочної залози можуть отримати у медичному закладі дорогі препарати, які закуповує держава.

Перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою сервісу Є-ліки.

Також безкоштовним є супровід пацієнтів з онкологією після ремісії.