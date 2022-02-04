7 кроків, які допоможуть знизити ризик захворіти на рак

Існує безліч суперечливих порад щодо запобігання розвитку онкологічних хвороб. Часто інформація з різних джерел абсолютно протилежна.

Варто зауважити, що дані про механізми розвитку раку та можливості його лікування постійно оновлюються. Проте незмінним залишається факт впливу способу життя на розвиток онкопатології.

Ви можете знизити свої ризики завдяки дотриманню простих і зрозумілих правил. Ось основні з них.

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Відмова від куріння

Куріння тютюну в будь-якому вигляді робить вас схильними до розвитку онкозахворювань.

Саме ця шкідлива звичка асоційована з різними видами раку: легень, ротової порожнини, гортані, підшлункової залози, шийки матки, нирок, сечового міхура.

Особливо небезпечним з точки зору розвитку захворювань ротової порожнини та підшлункової залози є жування тютюнових виробів. Зверніть увагу, що пасивне куріння також підвищує ризик захворіти, зокрема на рак легень.

Уникнення тютюну або рішення припинити його вживання – важлива складова профілактики онкопатології. Якщо вам необхідна допомога, аби відмовитися від токсичної речовини – зверніться до лікаря-спеціаліста, адже існують алгоритми з доведеною ефективністю.

Раціональне харчування

"Здоровий" кошик продуктів із супермаркету не вбереже від раку, однак зменшити ризики допоможуть такі правила:

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підтримуйте здорову вагу: їжте частіше, невеликими порціями, уникайте тваринних жирів та легкозасвоюваних вуглеводів;

якщо вживаєте алкоголь, то краще в невеликих кількостях, адже вірогідність захворіти на рак грудної залози, товстої кишки, легень, нирок та печінки зростає пропорційно кількості та тривалості вживання спиртних напоїв;

обмежте вживання м`ясних виробів-напівфабрикатів. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, споживання вищезазначених продуктів згубно впливає на здоров`я та може сприяти розвитку онкохвороб.

Що стосується здоров’я жінок, то особливої уваги заслуговує доведена користь середземноморської дієти у профілактиці розвитку раку грудної залози. Вона включає багато фруктів, овочів, горіхів, цільних злаків, бобових, риби – корисних жирів на противагу тим, що містяться в червоному м`ясі.

Фізична активність

Заняття спортом знижують ризик захворіти на рак грудної залози, передміхурової залози, легень, товстої кишки та нирок.

Вислів "рух – це життя" не втрачає своєї актуальності, але для дієвої профілактики необхідна помірна фізична активність щонайменше 150 хвилин на тиждень (легка атлетика) або 75 хвилин інтенсивних занять спортом.

Види фізичної активності можна чергувати та змінювати залежно від самопочуття. За загальне правило візьміть 30-хвилинні навантаження щодня, але що більше, то краще!

Захист від сонця

Рак шкіри серед онкопатології займає одне з перших місць за поширеністю, проте запобігти йому можливо, дотримуючись простих порад:

уникайте ультрафіолетових сонячних променів у проміжку між 10:00 та 16:00, коли випромінювання найінтенсивніше;

більше часу на вулиці проводьте в тіні, користуйтеся сонцезахисними кремами, окулярами та головними уборами;

закривайте одягом відкриті ділянки тіла, обирайте щільний, вільний і зручний одяг яскравих чи темних кольорів, які відбивають більше ультрафіолетових променів, ніж пастель або вибілена бавовна;

використовуйте якісний сонцезахисний крем широкого спектру дії з SPF не менше 30 навіть у хмарну погоду. Щедро змащуйте шкіру сонцезахисними засобами і поновлюйте їх на шкірі кожні дві години або частіше – за потребою;

уникайте походів до солярію та впливу сонячних ламп – їхня дія не менш шкідлива, ніж природного сонячного світла.

Вакцинація

Профілактика онкозахворювань включає спеціальний захист від деяких вірусних хвороб. Поговоріть зі своїм лікарем про вакцинацію від:

гепатиту В: це інфекційне захворювання може підвищувати ризик розвитку раку печінки. Вакцинація від гепатиту В рекомендована таким групам людей: медичному персоналу, що контактує з кров`ю та біологічними рідинами; людям, які ведуть активне статеве життя з непостійними партнерами; особам, котрі вживають внутрішньовенні наркотики;

вірусу папіломи людини (ВПЛ): ВПЛ – вірус, який передається статевим шляхом і може призвести до раку шийки матки, інших статевих органів, а також до плоскоклітинного раку голови та шиї. Щеплення рекомендоване дівчатам та хлопцям віком від 11 до 12 років. Нещодавно у США схвалили використання вакцини Gardasil 9 для чоловіків та жінок у віці від 9 до 45 років.

Зважені рішення та обдумані дії

Будьте обачними: ваша ризикова поведінка може наразити на небезпеку вас самих! Інфікування вірусами підвищує ймовірність розвитку онкозахворювань.

Займайтеся безпечним сексом: обмежте кількість статевих партнерів та користуйтеся презервативами, таким чином ви знизите ризик інфікування ВІЛ. Люди з ВІЛ або СНІД входять до групи ризику розвитку раку заднього проходу, печінки та легень. Не забувайте і про віруси, згадані вище.

Не діліться голками для внутрішньовенних ін`єкцій: спільне використання голок для введення в організм наркотичних речовин може призвести до інфікування ВІЛ, гепатитом B та C. У випадку зловживання наркотиками – не нехтуйте професійною допомогою для подолання цієї звички.

Регулярні медичні огляди

Самообстеження та скринінг онкопатології (раку шкіри, товстої кишки, шийки матки та молочної залози) допомагають виявити рак на ранніх стадіях, коли лікування буде найбільш успішним.

Запитайте свого лікаря про оптимальний графік скринінгу раку для вас.

Програми раннього виявлення раку схвалені МОЗ і оплачуються державою через НСЗУ.

Андрій Безносенко, хірург-онколог, головний лікар Національного інституту раку, спеціально для УП.Життя

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