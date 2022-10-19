В Україні запустили платформу для скарг про куріння у громадських місцях

В Україні з’явилася платформа, де можна повідомити про куріння у громадських місцях та інші порушення антитютюнового законодавства.

На сайті nosmoking.phc.org.ua можна подати скаргу, якщо ви помітили незаконний продаж тютюнових виробів, їх рекламування тощо.

Система автоматично направить скаргу до відповідного органу контролю, повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.

"Щоб громадянам України було легше контролювати своє право на бездимне середовище, Центр громадського здоров’я створив простий онлайн-сервіс для моніторингу порушень антитютюнового законодавства", – кажуть у відомстві.

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За допомогою платформи nosmoking.phc.org.ua громадяни можуть повідомити про такі порушення:

куріння в ресторанах, барах, кафе;

куріння в громадських місцях, житлових будинках, у транспорті;

реклама тютюнових виробів;

нелегальна торгівля тютюновими виробами;

відсутність попереджувальної інформації та наявність заборонених предметів для куріння.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, щороку в Україні від пасивного куріння гине близько 13 тисяч людей.

З 11 липня 2022 року почали діяти нові норми антитютюнового закону. Він забороняє куріння цигарок, кальянів та електронних сигарет у громадських місцях.

Згодом до закону почали пропонувати поправки, які пом'якшують заборону на куріння, однак у Верховній Раді їх не підтримали.