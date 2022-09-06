У ВР не підтримали пом’якшення заборони на куріння в громадських місцях

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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6 вересня 2022

У Верховній Раді не підтримали пом’якшення заборони на куріння в громадських місцях.

Дозолити куріння хотіли під час голосування за закон про особливості правової охорони географічних зазначень, однак у парламенті це рішення не підтримали.

Дві поправки до законопроєкту 5616 стосувались сигарет, кальянів, вейпів та інших електронних гаджетів для куріння.

Поправки №20 і №21 викликали резонанс у суспільстві через те, що їх хотіли "протягти" непомітно, сховавши їх у тексті законопроєкту про географічні назви.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

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Таким чином планували скасувати заборону на куріння в громадських місцях, зокрема кальяну в ресторанах.

Також за поправками дозволяли створення спеціально відведених місць для куріння на вокзалах, станціях і готелях в розмірі до 5-10% закладу.

При цьому за чинним законодавством такі місця дозволені лише в аеропортах.

Утім, під час розгляду законопроєкту на другому читанні нардепи відхилили правки №20 і №21.

Нагадаємо, з 11 липня 2022 року в Україні почали діяти нові норми антитютюнового закону, за яким забороняється куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених громадських місцях. 

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