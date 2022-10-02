Які безоплатні медичні послуги можуть отримати люди похилого віку – пояснення НСЗУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 жовтня 2022

Держава гарантує низку безоплатних медичних послуг для людей похилого віку.

Вони направлені на те, щоб запобігти хворобі, розпочати лікування або підтримувати контролювати перебіг хронічного захворювання, пояснили у Національній службі здоров'я України.

Щоб безоплатно отримати ліки, пацієнт має звернутися до сімейного лікаря. Він випише рецепт для отримання медикаментів в рамках програми "Доступні ліки". 

Це стосується препаратів, завдяки яким підтримують стан пацієнта з хронічними хворобами. Зокрема, це ліки від таких захворювань:

  • серцево-судинні;
  • профілактика інсультів та інфарктів;
  • бронхіальна астма;
  • діабет ІІ типу;
  • нецукровий діабет;
  • інсулінозалежний діабет (інсуліни);
  • розлади психіки та поведінки;
  • епілепсія;
  • хвороба Паркінсона;
  • хронічне обструктивне захворювання легень.
 Фото: monkeybusiness / Depositphotos

"На час дії воєнного стану рецепт на Доступні ліки може бути не лише електронний, а й паперовий. Виписати його може будь-який лікар первинної ланки, не обов’язково той, з яким укладена декларація", – нагадали в НСЗУ.

В установі додали, що сімейний лікар також може виписати рецепт у системі, а хворий – отримати ліки за номером рецепта.

У програмі медичних гарантій також передбачено надання спеціалізованої медичної допомоги людям похилого віку:

  • консультації спеціалістів;
  • аналізи;
  • обстеження; 
  • госпіталізації; 
  • операції.

У пріоритеті – лікування інсульту та інфаркту, а також – обстеженнях для ранньої діагностики онкозахворювань. 

Пацієнти похилого віку та внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу в будь-якому медичному закладі, який має договір з НСЗУ. 

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