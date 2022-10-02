Які безоплатні медичні послуги можуть отримати люди похилого віку – пояснення НСЗУ

Держава гарантує низку безоплатних медичних послуг для людей похилого віку.

Вони направлені на те, щоб запобігти хворобі, розпочати лікування або підтримувати контролювати перебіг хронічного захворювання, пояснили у Національній службі здоров'я України.

Щоб безоплатно отримати ліки, пацієнт має звернутися до сімейного лікаря. Він випише рецепт для отримання медикаментів в рамках програми "Доступні ліки".

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Це стосується препаратів, завдяки яким підтримують стан пацієнта з хронічними хворобами. Зокрема, це ліки від таких захворювань:

серцево-судинні;

профілактика інсультів та інфарктів;

бронхіальна астма;

діабет ІІ типу;

нецукровий діабет;

інсулінозалежний діабет (інсуліни);

розлади психіки та поведінки;

епілепсія;

хвороба Паркінсона;

хронічне обструктивне захворювання легень.

Фото: monkeybusiness / Depositphotos

"На час дії воєнного стану рецепт на Доступні ліки може бути не лише електронний, а й паперовий. Виписати його може будь-який лікар первинної ланки, не обов’язково той, з яким укладена декларація", – нагадали в НСЗУ.

В установі додали, що сімейний лікар також може виписати рецепт у системі, а хворий – отримати ліки за номером рецепта.

У програмі медичних гарантій також передбачено надання спеціалізованої медичної допомоги людям похилого віку:

консультації спеціалістів;

аналізи;

обстеження;

госпіталізації;

операції.

У пріоритеті – лікування інсульту та інфаркту, а також – обстеженнях для ранньої діагностики онкозахворювань.

Пацієнти похилого віку та внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу в будь-якому медичному закладі, який має договір з НСЗУ.

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