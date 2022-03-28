Як розпізнати інфаркт та інсульт? Пояснює МОЗ

Через війну українці перебувають у стані постійного стресу, який може провокувати загострення хронічних серцево-судинних хвороб.

Зокрема, підвищується ризик виникнення інфарктів та інсультів, нагадують у Міністерстві охорони здоров’я.

Як розпізнати симптоми інфаркту та інсульту?

Інсульт

раптова слабкість, оніміння руки, ноги, половини обличчя;

порушення мовлення та (або) його розуміння;

раптова втрата рівноваги, свідомості, порушення координації, запаморочення,

гострий біль в голові без причини, або після сильного стресу чи фізичного навантаження.

Інфаркт

біль або неприємні відчуття в грудині;

біль поширюється в ліве плече, руку, лопатку чи нижню щелепу;

ускладнення дихання або відчуття нестачі повітря;

нудота, блювання, запаморочення.

Як запобігти загостренню серцево-судинних захворювань?

Будьте на зв’язку з лікарем. Заздалегідь дізнайтеся контакти сімейного лікаря та телефон реєстратури найближчого медзакладу.

Продовжуйте вимірювати тиск, а також рівень цукру в крові при наявності діабету.

Приймайте медпрепарати, які призначив лікар.

Контролюйте залишки ліків, щоб вчасно отримати рецепт. Новий рецепт можна отримати не раніше, ніж за 7 днів, якщо термін лікування становив понад 21 день. Якщо курс лікування був меншим, то рецепт можна отримати за 3 дні.

Дотримуйтесь здорового способу життя: за можливістю слідкуйте за харчуванням та налагодіть режим сну.

Щоб дізнатися, чи загрожує вам інфаркт чи інсульт, можна пройти тест.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.