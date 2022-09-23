Як отримати або відновити статус інвалідності під час війни? Відповідь МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 вересня 2022

Через війну люди з інвалідністю нерідко втрачають можливість отримувати медичні послуги у медичних закладах за місцем проживання.

Для цього на час воєнного стану в Україні спростили доступ до процедури встановлення інвалідності.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як проходити медико-соціальну комісію (МСЕК) або відновити втрачені документи по інвалідності під час війни.

Для отримання інвалідності все ще потрібно проходити МСЕК, однак сама процедура нині значно спрощена.

Фото: ampack/Depositphotos

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Протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього можна звертатись до МСЕК для встановлення інвалідності в незалежності від місця перебування.

Звернутись можна і заочно, якщо людина не може самостійно прибути до МСЕК, комісія ухвалює рішення про інвалідність на підставі направлення.

Як проходити МСЕК для продовження інвалідності?

Для продовження інвалідності повторний огляд від експертної комісії проходити не потрібно, адже терміни продовжені на період воєнного стану.

Для встановлення дитячої інвалідності лікар має спочатку має виписати направлення до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

За рішенням ЛКК дитину направляють до МСЕК, яка робить висновок і надає документи для отримання інвалідності.

ЛКК також проводиться в незалежності від місця реєстрації або поточного проживання.

Якщо місце проживання змінилось, при проходженні комісії декларація з лікарем не є обов'язковою.

Як відновити втрачені документи, що підтверджують інвалідність?

Щоб відновити документи, потрібно звернутись до органу соціального захисту, який має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити з нього витяг.

Якщо ж необхідно відновити довідку МСЕК, слід звертатись до комісії за місцем перебування, де мають підказати шляхи розв'язання проблеми.

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