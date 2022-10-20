Як українцям за кордоном дистанційно оформити інвалідність – пояснюють у МОЗ

Під час воєнного стану українці, які перебувають за кордоном, у разі потреби можуть оформити інвалідність дистанційно.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Щоб оформити інвалідність, треба мати на руках медичні документи та обстеження. Їх потрібно надіслати українською мовою сімейному або лікуючому лікарю в Україну, щоб оформити направлення МСЕК (форма 088/о).
Лікарсько-консультативна комісія розгляне пакет документів і за наявності ознак інвалідності направить їх на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи і встановлення інвалідності.
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Якщо для встановлення інвалідності людина не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно.
Експертиза проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян.
Для тих, хто знаходиться за кордоном і кому необхідно поновити довідку про інвалідність і повторно пройти МСЕК, Кабмін продовжив строк дії інвалідності на період воєнного стану на території України та на 6 місяців після його припинення чи скасування.
Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні спростили доступ до процедури встановлення інвалідності.
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