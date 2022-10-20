COVID-19 залишається світовою загрозою – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я все ще вважають COVID-19 глобальною надзвичайною ситуацією у охороні здоров’я.
Коронавірус перебуває в такому статусі вже майже три роки, повідомляє Reuters.
У ВООЗ зазначають, що попри зменшення кількості захворюваності у деяких частинах світу, країни все ще мають зберігати пильність і наполягати на вакцинації населення.
"Хоча громадськість вважає, що в деяких частинах світу пандемія закінчилася, вона все ще продовжує сильно та негативно впливати на здоров’я населення світу.
Ця пандемія дивувала нас раніше і, цілком можливо, здивує знову", – йдеться в заяві комітету ВООЗ.
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ВООЗ оголосив COVID-19 глобальною надзвичайною ситуацією 30 січня 2020 року.
Це рішення дозволило прискорити дослідження та збільшити фінансування на пошук ліків для стримування коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень зафіксували спад захворюваності на COVID-19 на 37% у порівнянні з попереднім тижнем.
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