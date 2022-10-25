Лікарка з "Охматдиту" Наталія Тетруєва отримала престижну медичну нагороду у Німеччині

Лікарку з київської лікарні "Охматдит" Наталію Тетруєву обрали героїнею охорони здоров’я 2022.

Вона отримала нагороду Women in Global Health, повідомили у лікарні.

Наталія Тетруєва стала однією з 17 героїнь медичної сфери, які отримали відзнаки під час Всесвітнього саміту охорони здоровʼя у Берліні 17 жовтня.

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Лікарка є провідним щелепно-лицьовим хірургом відділення пластичної та реконструктивної мікрохірургії "Охматдиту".

"I am proud Ukrainian" ("Я пишаюся українцями"), – цими словами Наталія розпочала свою промову

Жінка робила операції під звук сирен, ракетних ударів

Жінка робила операції під звук сирен, ракетних ударів, і навіть під час російського наступу на Київ у березні 2022-го.

Наталія та команда всього відділення пластичної та реконструктивної мікрохірургії змогли оперативно надавати допомогу пораненим, не зупиняючи лікування дітей з розщелиннями губи та піднебіння.

"I am proud Ukrainian" ("Я пишаюся тим, що я – українка"), – цими словами Наталія розпочала свою промову під час церемонії вручення.

Лікарка закликала колег з усього світу долучатися до допомоги українцям.

Нагадаємо, у "Охматдит" медики "пришили" повністю відсічений палець 9-річній дитині, яка постраждала, перебуваючи в окупації.

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