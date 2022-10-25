Лікарка з "Охматдиту" Наталія Тетруєва отримала престижну медичну нагороду у Німеччині

Яна Осадча журналіст
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25 жовтня 2022

Лікарку з київської лікарні "Охматдит" Наталію Тетруєву обрали героїнею охорони здоров’я 2022.

Вона отримала нагороду Women in Global Health, повідомили у лікарні.

Наталія Тетруєва стала однією з 17 героїнь медичної сфери, які отримали відзнаки під час Всесвітнього саміту охорони здоровʼя у Берліні 17 жовтня.

Лікарка є провідним щелепно-лицьовим хірургом відділення пластичної та реконструктивної мікрохірургії "Охматдиту".

 "I am proud Ukrainian" ("Я пишаюся українцями"), цими словами Наталія розпочала свою промову
 Жінка робила операції під звук сирен, ракетних ударів

Жінка робила операції під звук сирен, ракетних ударів, і навіть під час російського наступу на Київ у березні 2022-го.

Наталія та команда всього відділення пластичної та реконструктивної мікрохірургії змогли оперативно надавати допомогу пораненим, не зупиняючи лікування дітей з розщелиннями губи та піднебіння.

"I am proud Ukrainian" ("Я пишаюся тим, що я – українка"), цими словами Наталія розпочала свою промову під час церемонії вручення.

Лікарка закликала колег з усього світу долучатися до допомоги українцям.

Нагадаємо, у "Охматдит" медики "пришили" повністю відсічений палець 9-річній дитині, яка постраждала, перебуваючи в окупації.

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