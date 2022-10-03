Киянам рекомендують повернутися до носіння масок через COVID-19

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
5523
3 жовтня 2022

Міська влада Києва рекомендує громадянам повернутися до носіння масок через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради у Facebook.

За минулий тиждень – з 26 вересня по 2 жовтня – у столиці зареєстрували 2 515 випадків інфікування COVID-19. При цьому 242 людини госпіталізували до лікарні. Ще 22 хворих померли через ускладнення, викликані коронавірусом.

У зв'язку з цим киян закликають повернутися до носіння захисних масок або респіраторів у громадських місцях: 

  • у транспорті, 
  • місцях обслуговування відвідувачів (магазини, супермаркети тощо), 
  • навчальних закладах.
 Фото: fotos123/Depositphotos

Читайте також: COVID-19 міг змінити особистості людей – дослідження

Водночас столичних підприємців закликають оновити маркування для дотримання дистанції між відвідувачами – не менш як 1,5 метрів.

Киянам нагадали, що найкращим засобом захисту від тяжкого перебігу COVID-19 є вакцинація. Перелік пунктів щеплень та центрів масової вакцинації можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров'я дозволило робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім українцям.

Читайте також: Як вакцинувати дітей проти COVID-19 і чи потрібна їм бустерна доза? Відповідає МОЗ


Реклама:


 1007
Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська
 1591
КУЛЬТУРА

"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs

Ірина Голіздра
 10725
Суспільство

Росіяни вбили маму та поранили батька: історія лікарки з Бучі, яка допомагає переселенцям

Яна Осадча
Реклама:

Головне на сайті


Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська
"Двійка" за політмислення: українці відреагували на версію Маска, як досягти "миру" між Україною та РФ
МОЗ оновило COVID-статистику за тиждень: зросла кількість летальних випадків
Українські полярники показали Антарктиду з висоти пташиного польоту. ФОТО
Пухлина у грудях заважала дихати: на Львівщині лікарі врятували 1-річну пацієнтку
На Харківщині у катівні окупантів знайшли ікони, видряпані полоненими на стіні. ФОТО
КУЛЬТУРА

"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs

Ірина Голіздра
Суспільство

Росіяни вбили маму та поранили батька: історія лікарки з Бучі, яка допомагає переселенцям

Яна Осадча