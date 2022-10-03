Киянам рекомендують повернутися до носіння масок через COVID-19

Міська влада Києва рекомендує громадянам повернутися до носіння масок через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради у Facebook.
За минулий тиждень – з 26 вересня по 2 жовтня – у столиці зареєстрували 2 515 випадків інфікування COVID-19. При цьому 242 людини госпіталізували до лікарні. Ще 22 хворих померли через ускладнення, викликані коронавірусом.
У зв'язку з цим киян закликають повернутися до носіння захисних масок або респіраторів у громадських місцях:
- у транспорті,
- місцях обслуговування відвідувачів (магазини, супермаркети тощо),
- навчальних закладах.
|Фото: fotos123/Depositphotos
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Водночас столичних підприємців закликають оновити маркування для дотримання дистанції між відвідувачами – не менш як 1,5 метрів.
Киянам нагадали, що найкращим засобом захисту від тяжкого перебігу COVID-19 є вакцинація. Перелік пунктів щеплень та центрів масової вакцинації можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров'я дозволило робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім українцям.
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