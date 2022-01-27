Як зібрати "тривожну валізу": якщо ви самі, з дітьми, на машині чи пішки

З грудня 2021 року низка західних видань і політиків повідомляють про зосередження російської техніки біля українських кордонів.

Вони прогнозують можливе повномасштабне російське вторгнення в Україну.

І хоч чимало експертів та політиків вважають, що повномасштабна війна не відбудеться, ця тема викликає тривожність серед українців.

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Існує кілька варіантів розвитку подій, серед яких окупація всіх територій чи декількох областей, ескалація на Сході України чи відсутність будь-яких змін.

Щоб бути готовим до різних сценаріїв, можна зібрати "тривожну валізку" – компактно складені речі першої необхідності для евакуації чи переходу в укриття.

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що наразі це робити не потрібно, оскільки, на його думку, повномасштабного вторгнення в Україну не буде.

Однак "екстрена валізка" – це про підготовку і знання, а не про тривогу.

Вона може знадобитися не лише під час війни, а й під час повені, пожежі, землетрусу чи інших ситуацій, коли потрібно швидко кудись виїхати.

Основне правило – не панікувати й дізнатися правила безпеки в екстрених ситуаціях.

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"Українська правда. Життя" вирішила підготувати серію матеріалів та знайти відповіді на різні запитання щодо евакуації, "валізки" та загальних правил безпеки в екстрених ситуаціях.

З цього матеріалу ви дізнаєтеся:

як зібрати "тривожну валізку" для цивільних?

що необхідно брати для дітей?

які та скільки рюкзаків потрібно брати?

Розібратися в цих питаннях нам допомогли:

військовослужбовець і координатор організації "Лютич" Сергій Скотар ;

; ветеран, автор проєкту "Хлопці з лісу" і керівник організації "Сокіл" Юрій Черкашин ;

; менеджерка з інтернатури мережі "Добробут", ветеранка АТО Вікторія Ковач ;

; медична журналістка Наталія Бушковська ;

; імунологиня Галина Грановська ;

; рекомендації офіцерки ЗСУ в запасі Олени Білозерської;

та поради КМДА й Інституту масової інформації.

Що має бути у тривожній валізі?

Документи

Фото: doble.dphoto/Depositphotos

Зокрема, з вами має бути:

український та закордонний паспорти;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб;

трудова книжка або пенсійне посвідчення;

військовий квиток;

водійські права;

посвідка на проживання;

право власності на майно тощо.

В Уманській районній адміністрації також рекомендують взяти рецепти на деякі ваші ліки, занотувати прізвища та мобільні телефони ваших лікарів.

Для дітей:

свідоцтво про народження;

закордонний паспорт;

прописка;

медична картка.

Необхідно взяти оригінали усіх цих документів, а також зробити декілька копій.

Документи й папери треба покласти у водонепроникний пакет чи у файл, скріплений степлером.

Оригінали потрібно тримати біля тіла – у кофті під курткою чи у внутрішніх кишенях, адже вони знадобляться при реєстрації на списки евакуації.

Також їх не можна губити чи викидати, якщо вам з якихось обставин доведеться позбутися рюкзака.

Туди ж можна покласти папірець, на якому можна вказати ваше прізвище, ім’я, по-батькові, групу крові та алергени.

Копії документів можна розкласти у різні кишені сумки чи рюкзака.

Фото: elenabs/Depositphotos

Гроші

Обов’язково візьміть картки і готівку.

Готівку треба розділити на дві чи навіть три частини.

Одну частину, яку вам доведеться використовувати найближчим часом, покладіть ближче до тіла, радить автор проєкту "Хлопці з лісу" Юрій Черкашин.

Другу частину можна покласти глибше в сумку, про запас.

Ці гроші також необхідно захистити водонепроникним пакетом.

Ще одну частину можна покласти в гаманець у верхню частину сумки.

"Якщо Ви легка здобич для грабіжників,є розумна порада – тримати десь зверху гаманець з невеликою сумою грошей, щоб віддати їх озброєному бандиту…

Щоб цього не сталося – намагайтеся пересуватися в групі надійних людей", – рекомендує ветеранка Олена Білозерська У Facebook.

Список важливих контактів

В окремий файл чи у той же пакет з документами треба покласти:

список контактів (імена, номера телефони ваших близьких; для дітей також контакти батьків);

адреси (адреси, за якими ви прямуєте, наприклад, будинок знайомих в іншому місті);

паперову мапу міста (бажано без позначок);

мапу бомбосховищ;

посилання на хмарний сервіс

телефон свого лікаря.

Також варто відсканувати всі необхідні документи та завантажити їх на хмарний сервіс.

У це ж сховище можна завантажити важливі робочі файли, фотографії рідних. Потім на нього потрібно зробити коротке посилання і запам’ятати чи записати.

Фото: Studio_GLC/Depositphotos

Ключі

Зробіть дублікати ключів від будинку, квартири та машини і тримайте їх ближче до тіла.

Засоби зв’язку

телефони;

потужні павербанки;

зарядки;

радіоприймач із можливістю прийому УКВ/FM діапазону;

рація;

батарейки.

"Якщо не буде інтернету, радіоприймач дасть можливість дізнаватися, де безпечніше, як просувається фронт.

Він компактний і працює на батарейках. Єдине, треба мати з собою запас цих батарейок", – наголошує Юрій Черкашин.

Крім смартфонів можна взяти старий кнопковий телефон, адже він тримає заряд до кількох тижнів і важче ламається.

Фото: Vlyaks/Depositphotos

Якщо ви заздалегідь їдете з міста, у якому немає бойових дій, можна брати ноутбук.

Однак в екстреній ситуації він тільки займатиме місце в рюкзаку і витрачатиме багато зарядки, наголошує військовий Сергій Скотар.

Те ж саме стосується планшетів та приставок.

Отже, перш ніж вийти з дому, варто видалити всі дані з ноутбука, перекинувши їх на інші носії та/або у хмарне сховище.

Флешку з даними можна прикріпити до ключів.

Ліки

Усе, що ви кладете до своєї аптечки, можна умовно розділити на дві категорії:

медикаменти і препарати, які ви вживаєте на постійній основі, а також ті, що можуть знадобитися, якщо ви захворіли;

рятувальний набір на випадок поранень.

Фото: Stocksolutions/Depositphotos

З військового досвіду Вікторії Ковач, пріоритетними завжди є засоби для зупинки кровотечі.

Щоб спростити збирання рятувального набору, можна придбати готову військову аптечку IFAK за стандартами НАТО.

Вона набагато зручніша, оскільки дуже щільно упакована і займає приблизно стільки ж місця, скільки книга середнього розміру, каже лікарка.

У цьому наборі може також бути компактна термоковдра, що може зекономити місце в рюкзаку.

Можна купити таку ковдру й окремо.

Загалом у "рятувальний набір" має входити:

турнікет (САТ, SOF TT, SAM XT, SICH) – це невідкладний засіб для зупинки кровотечі.

Класти в аптечку джгут Есмарха Вікторія категорично не рекомендує.

По-перше, звичайна гума на морозі руйнується і не виконує свої функції; по-друге – його важче послабити, якщо виникне така потреба; а по-третє – він часто рветься.

Турнікет зроблений з тканини, а тому міцніший, легший і значно менш травматичний.

Турнікет – це невідкладний засіб для зупинки кровотечі.

Врахуйте також, що зазвичай турнікет продається у запакованому вигляді, тому потрібно його розпакувати і вже в готовому до використання вигляді покласти в аптечку або в інше місце під рукою.

носоглотковий повітровід;

оклюзійна пов’язка (Halo Chest Seal) – на випадок проникаючих поранень грудної клітки;

"ізраїльський бандаж", який замінює індивідуальний перев'язувальний пакет ІПП, джгут та натискаючий елемент;

стерильний бинт;

перев’язувальний бинт із гемостатиком (він призначений для тампонування ран і має у складі кровоспинний засіб);

пластир у котушці, який можна легко відірвати;

гіпоалергенний пластир (можна в загальну аптечку);

2-3 пари одноразових гумових рукавичок;

протиопікова гідрогелева пов’язка – зазвичай її немає у стандартному наборі, але вона може знадобитися;

тактичні ножиці.

До аптечки також варто покласти:

чорний маркер (наприклад, для поміток на джгуті);

(наприклад, для поміток на джгуті); армований скотч – в екстрених випадках він може замінити пов’язку Halo.

Фото: abscent/Depositphotos

Крім "рятувального набору" експерти радять взяти:

жарознижувальні;

антигістамінні (протиалергічні);

кровоспинні;

антидіарейні препарати;

пластирі;

стерильні серветки;

антисептики;

знеболювальні;

ліки від кишкових інфекцій;

спреї для горла;

краплі для носа;

протизапальні краплі для очей;

медичні маски;

ліки, які ви приймаєте на постійній основі.

Якщо людина має конкретне захворювання (гіпертонічна хвороба, астма, діабет, серцеві захворювання), вона має подбати про належний запас необхідних їй препаратів

Наприклад, інсулін, таблетки від тиску, інгалятор тощо.

Краще надавати перевагу пігулкам чи спреям, і не брати шприци та флакони.

Людям, які погано бачать, також варто взяти контактні лінзи з запасом на кілька місяців та/або окуляри.

Також експертка наголошує, що важливо стежити за терміном придатності ліків. Якщо ви зібрали "валізку" кілька місяців тому чи раніше – перевірте, чи всі препарати ще можна використовувати.

Засоби гігієни

Фото: doble.dphoto/Depositphotos

прокладки і тампони;

сухі та вологі серветки;

зубна щітка і паста (можна взяти міні-набір для подорожей);

антисептики;

сухі шампуні та/або гель для душу;

мило;

туалетний папір (для економії місця можна розкласти вже початі рулони по кишенях).

Засоби для обігріву

запальнички;

звичайні або ще краще – мисливські сірники, стійкі до вологи;

баночка керосину;

сухий спирт;

термоковдра.

Фото: AlexKosev/Depositphotos

Їжа на кілька діб

консерви (наприклад, готові гарніри);

армійські чи туристичні сухпайки;

чорний шоколад;

батончики;

запаковані тонкі в’ялені ковбаски;

галети, печиво;

пастила;

горіхи, сухофрукти;

"мівіна" (пюре чи локшина);

стіки з розчинною кавою та/або чайні пакетики.

У Київській міській держадміністрації також рекомендують брати макарони, рис чи інші крупи.

Однак якщо у вас обмежене місце, ви пересуваєтеся пішки та/або не маєте можливості зварити таку їжу, варто брати продукти, які не потрібно обробляти перед вживанням.

Фото: belchonock/Depositphotos

Якщо ви не зможете вмістити у валізку посуд, краще надати перевагу їжі, яку вживати без приборів.

Зокрема, оптимальним варіантом може бути аварійний раціон (фудбар), пояснює Юрій Черкашин.

"Аварійний раціон, який зазвичай використовують на флоті, має вигляд пресованих брикетів, і на смак – приблизно як комбікорм, але він дуже поживний, ситний і компактний.

Армійський сухпайок – це інша річ. Це повноцінна страва: м’ясо, каша, суп, солодощі – в залежності від виробника і конкретного меню. А цей раціон – це легкі брикети, які не мають особливого смаку, але вони дешевші", – каже військовий.

Такий продукт варто придбати людям, які не можуть нести великий багаж, адже він дуже легкий і займає набагато менше місця, ніж, наприклад, консерви.

Посуд

Деякі установи рекомендують брати у "валізку" казанок, миску, ложку і кружку з металу.

Однак,якщо вам потрібно зекономити місце в сумці, від казанку і миски можна відмовитися, або взяти дуже легкий туристичний набір посуду, наголошує Юрій Черкашин.

Крім цього, зазвичай у сухпайках є одноразові прибори.

Але кружку, щоб випити чаю чи запити пігулку, взяти точно варто.

Вода

Бажано брати воду на 1-2 дні у пляшці чи у спеціальних пакетах для рідини.

Кожній людині варто дати щонайменше по 1-1,5 літри води.

Якщо йдеться про планову евакуацію автобусом, то цього буде достатньо, а якщо доведеться пересуватися до сусідніх областей пішки або кілька днів чекати у бомбосховищі – води знадобиться більше.

Одяг

Військовослужбовець Сергій Скотар рекомендує вдягати кілька шарів одягу на себе, щоб не перевантажувати сумку.

У валізку варто взяти:

теплі шкарпетки (2+ пари на людину);

спідню білизну (2+ пари);

змінну футболку чи флісову кофту.

Інші важливі речі:

Фото: kaninstudio/Depositphotos

похідний ніж;

батарейки;

ліхтарики;

свисток чи інші сигнальні пристрої;

механічний годинник, компас;

пігулки для очищення води або портативний фільтр;

презервативи без змазки й ароматизаторів;

Вони можуть знадобитися для перенесення питної води, захисту важливих предметів від комах, піску, води тощо.

компактний набір інструментів (мультитул);

блокнот і олівець;

нитки, голки;

мотузки;

великі сміттєві пакети;

поліетиленовий дощовик.

Останні два предмети можна використати, щоб захистити ваш рюкзак чи важливі речі від дощу.

Чи треба брати спальний мішок?

Наявність спального мішка буде перевагою, оскільки ночувати в ньому можна у різних місцях, де немає опалення чи навіть даху.

Його необхідно дуже компактно скрутити і покласти на дно чи прив’язати до рюкзака.

Фото: NewAfrica/Depositphotos

"Можна знайти спальник у різному ціновому сегменті – дешевий б\у армійський, який буде важчий, чи значно легший туристичний, який коштуватиме дорожче", – каже Юрій Черкашин.

Якщо у вас є місце, в ідеалі краще взяти туристичний, щоб було легше, наголошує експерт.

Сергій Скотар також рекомендує брати спальник, особливо якщо є ймовірність того, що вам доведеться ночувати у лісі чи в полі.

Утім, таких ситуацій варто максимально уникати, зауважує він.

Яку валізку готувати, якщо у вас діти?

Медична журналістка і мама двох дітей Наталія Бушковська розповіла, що поклала у свою валізу.

Вона вийшла невелика – як для подорожі на вихідні.

"У валізці: перекуси на пару днів, пляшка з водою, базові медикаменти (ібупрофен, бинт, вата, пластир, очні краплі, антисептики, маски, краплі проти блювання, які радив педіатр), копії документів у водозахисній папці, термоковдра, серветки вологі та сухі, базовий посуд (чашка/миска з кришкою).

Дітям планую ще покласти свисток, ліхтарики. Варто докупити батарейки та портативний фільтр для води. Але, на мою думку, скоріше знадобиться запас води вдома", – поділилася Наталя.

З дитячої їжі вона взяла дитячі пюре, які легко пити, печиво, пастилу, шоколадні батончики і в'ялене м'ясо ("кабаноси"), а з "дитячих" документів – свідоцтво про народження, медичну картку, закордонні паспорти, і документи на квартиру.

Фото: artisticco/Depositphotos

Дітям та підліткам підійде така ж їжа, як і вам: галети, печиво, каші, "мівіна", горіхи, солодощі, які не псуються, та інші продукти, що радили експерти.

Однак аптечку (залежно від віку та стану здоров’я дитини) доведеться зібрати окремо – наголошує ветеранка Вікторія Ковач.

Загалом, якщо з вами діти, тривожна валізка має містити:

пакет з документами та списком контактів;

аптечку з дозволених ліків;

перекуси та воду;

свисток чи інші сигнальні засоби

телефон, павербанк, зарядку;

ліхтарик;

змінний одяг та білизну;

термоковдру;

можна маленьку улюблену іграшку.

Ліки

Для дитячої аптечки рекомендації такі ж, як і для дорослої.

Єдине уточнення – варто пошукати аналоги "дорослих" препаратів, які дозволені дітям певного віку.

Також батьки мають зібрати ліки й препарати, необхідні дитині постійно (інгалятор, слуховий апарат тощо), а також ліки від хвороб, якими дитина часто хворіє.

Зазвичай батьки вже з досвіду і з порад педіатра знають, які препарати кращі для дитини.

З цих ліків дітям потрібно буде зібрати окрему аптечку.

Звертайте увагу на дозування і спосіб застосування – бажано уникати ін’єкційних препаратів, наголошує Ковач.

Винятком можуть бути лише ін’єкційні препарати, які не мають аналогів у таблетках.

Якщо діти можуть нести речі, подбайте про те, щоб їхній рюкзак не був перевантажений.

Спальник, ковдра, деяка їжа, господарське приладдя можуть бути у сумках батьків, особливо якщо ті не планують розлучатися з дитиною.

Фото: Studio_GLC/Depositphotos

Загалом, якщо з вами діти, тривожна валізка має містити:

пакет з документами та списком контактів;

аптечку з дозволених ліків;

перекуси та воду;

свисток чи інші сигнальні засоби

телефон, павербанк, зарядку;

ліхтарик;

змінний одяг та білизну;

термоковдру;

можна маленьку улюблену іграшку.

Для зовсім маленьких дітей і немовлят необхідно додатково взяти:

підгузки;

пустушку;

змінний одяг і білизну для немовлят;

сухі дитячі суміші або пюре, які можна пити;

посуд, де цю їжу можна запарювати;

необхідні дитячі медикаменти (крім базового набору для дорослих)

дитячі сухі та вологі серветки.

Щоб не довелося носити дитину на руках, грудного малюка варто взяти у спеціальний рюкзак-переноску або слінг-шарф (так звана "сумка-кенгуру").

В екстрених ситуаціях можна зробити слінг-шарф із простирадла або прикріпити дитину до одного з батьків за допомогою лямок від будь-якого рюкзака.

Їх потрібно зафіксувати на плечах і продягнути в них ноги дитини, пояснює Сергій Скотар.

Який рюкзак потрібно брати?

Фото: moryachok_/Depositphotos

У ролі "тривожної валізки" Юрій Черкашин і Сергій Скотар радять використовувати туристичний рюкзак не камуфляжного кольору з хорошою розвантажувальною системою (зокрема, це додаткові ремені).

Однак може підійти і звичайний місткий рюкзак, стійкий до вологи, з багатьма відділеннями.

Не варто брати валізу чи сумку, оскільки їх буде незручно нести протягом тривалого часу.

За рекомендаціями Київської міської адміністрації, тривожна валізка має важити не більше 50 кг, але навіть для тренованої людини це може бути забагато.

"Немає чіткого стандарту. Брати треба стільки, скільки людина може підняти і нести.

Звичайно, рюкзак розвантажується по мірі вживання продуктів, але й людина з часом виснажується", – пояснює Юрій.

Ветеранка Олена Білозерська рекомендує вже спакований рюкзак взяти на спину і походити з ним певний час.

Якщо дуже важко – варто його розвантажити.

Фото: hork17hs@gmail.com/Depositphotos

Якщо вам потрібно спуститися в бомбосховище, але ви точно вирішили, що не будете їхати з міста – можна брати не всі рекомендовані речі.

Частина речей, зокрема спальний мішок, каністра бензину, деякі предмети для обігріву помешкання і фільтрування води можуть залишатися вдома.

Деякі з них також потрібно завчасно принести у підвал будинку, якщо він придатний для укриття.

Якщо ж ви плануєте їхати надовго або назавжди, знадобиться більше речей.

Але не намагайтеся взяти все – вам буде важко пересуватися, тим паче якщо у вас є маленькі діти, тварини та/або немає автівки.

Необхідно складати в рюкзак лише необхідні для виживання речі, які ви можете нести.

Пріоритетне місце в сумці мають займати документи, гроші, ліки, засоби зв’язку, засоби для обігріву, їжа та мінімальний набір одягу.

Знизу можна покласти менш потрібні речі, а зверху – ліки, документи, воду, легку їжу.

Скільки сумок потрібно брати?

Фото: NewAfrica/Depositphotos

Не можна брати одну сумку на всю сім’ю – потрібно дати по невеличкому рюкзаку кожному, хто може його нести.

По-перше, одна сумка не вмістить речі на всіх, і одна людина не зможе її нести, наголошує Сергій Скотар.

По-друге, якщо люди загубляться в паніці, або навмисне розділяться за потреби, у кожного має бути базовий набір важливих речей.

Зокрема, у кожній сумці мають бути документи, ліки, їжа, вода і щось для розпалювання (наприклад, сірники).

Дітям можна дати нести найлегші рюкзаки, у яких буде перекус, вода, копія документів дитини та батьків, папірець з телефонами та адресами, свисток.

Залежно від віку, дитині дають різний комплект ліків, пояснює Вікторія Ковач.

Наприклад, підліткам можна дати такий же набір, як і дорослим, пояснивши правила застосування.

Якщо йдеться про дітей до 10 років, треба покласти базові речі, які дитина може використати самостійно: спрей для носа, пластир, антисептик, антигістамінні пігулки й індивідуальні ліки, без яких не обійтися.

Обов’язково треба покласти "рятувальний набір": якщо дитина загубиться, інші люди зможуть надати їй допомогу, використавши турнікет і бинти з її ж рюкзака.

Якщо ж у вас немає можливості взяти кілька невеликих аптечок, потрібно подбати про те, щоб спільна була в доступі у всіх членів сім’ї.

Експерти також радять обов'язково подбати про пальне, якщо ви будете евакуюватися на машині.

Олена Барсукова, УП. Життя.

Фото обкладинки: hork17hs@gmail.com/Depositphotos

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