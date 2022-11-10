Як переселенцям і військовим безкоштовно пройти тест на COVID-19 – пояснюють у ЦГЗ

Яна Осадча журналіст
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10 листопада 2022

При симптомах гострих респіраторних вірусних інфекцій варто зробити безоплатне тестування на COVID-19.

Для цього треба отримати направлення у сімейного лікаря або пройти швидкий тест у кабінеті доктора, нагадують у Центрі громадського здоров’я.

"Згідно з Наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)", кожен має право на безоплатне тестування", – кажуть у центрі.

Якщо у людини немає доступу до свого сімейного лікаря через війну, переселення тощо, треба звернутися у найближчий медичний заклад.

 Фото: spotmatikphoto/Depositphotos

Військовослужбовцям рекомендують йти до військово-медичних установ у пунктах постійної дислокації військових частин і там отримати направлення на безоплатне тестування або швидкий тест.

У ЦГЗ зазначають, що вакцинація проти COVID-19 залишається найбільш ефективним захистом від важкого перебігу хвороби.

"Отримати щеплення проти COVID-19 можна в будь-якому закладі первинної медичної допомоги, незалежно від наявності декларації з лікарем і типу дози: першої, другої чи бустерної", говорять у центрі.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи треба заново вакцинуватись проти COVID-19, якщо ви не робили бустер.

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