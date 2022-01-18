Втома, нежить, біль: які симптоми у COVID-штаму Омікрон?

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
49082
18 січня 2022

Пацієнти з COVID-штамом Омікрон переважно страждають на  нежить, головний біль і втому.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом у відомстві не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму Дельта, який досі домінує в Україні. 

Найпоширенішими симптомами "Омікрону" є:

  • нежить (73%);
  • головний біль (67,5%);
  • втому (63,5);
  • чхання (60%);
  • біль у горлі (59,6%).

Фото: Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

У пацієнтів також буває кашель (43,5%),  хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

"Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. 

Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, при появі будь-яких симптомів ГРВІ необхідно звернутись до сімейного лікаря, щоб отримати направлення на тестування на COVID-19.

Фото обкладинки: IgorVetushko/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Чи є охриплість симптомом COVID-19? Пояснюють медичні експерти

Омікрон: симптоми COVID-штаму, мутації, заразність та ефективність вакцин

Омікрон, імовірно, спричиняє легші симптоми, ніж інші COVID-штами – ВООЗ

Як відрізнити COVID-19 від інших схожих хвороб

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 1554
Суспільство

"Мої цього їсти не будуть!": як змінилося харчування у школах, що (не)так з меню і як привчити дітей до здорової їжі

Дарія Поперечна, Яна Осадча
 10995
Здоров'я

Знову укол?! Навіщо нам потрібна бустерна доза вакцини проти COVID-19 та яку обрати

Наталiя Бушковська
 6261
Суспільство

Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ

Яна Осадча