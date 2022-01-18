Втома, нежить, біль: які симптоми у COVID-штаму Омікрон?

Пацієнти з COVID-штамом Омікрон переважно страждають на нежить, головний біль і втому.
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом у відомстві не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму Дельта, який досі домінує в Україні.
Найпоширенішими симптомами "Омікрону" є:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
|Фото: Міністерство охорони здоров'я України/Facebook
У пацієнтів також буває кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
"Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.
Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", – наголошують у МОЗ.
Нагадаємо, при появі будь-яких симптомів ГРВІ необхідно звернутись до сімейного лікаря, щоб отримати направлення на тестування на COVID-19.
Фото обкладинки: IgorVetushko/Depositphotos
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