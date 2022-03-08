Якщо у вас ГРВІ: як захистити себе і не заразити інших у бомбосховищі

В Україні зафіксували збільшення випадків захворювань на гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Центр громадського здоров'я надав рекомендації щодо першочергових заходів при ГРВІ в умовах війни.

"Останнім часом ми фіксуємо збільшення випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), що характерно особливостями епідсезону.

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Попри це, навіть у воєнний час, першочергово треба виконувати заходи, які необхідні для збереження життя", – повідомили у ЦГЗ.

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Якщо ви вимушені тривалий час перебувати у бомбосховищі і при цьому маєте ознаки застуди, варто дотримуватися кількох правил, які допоможуть зменшити ризики передачі інфекції між людьми.

Дистанція

✅Закривайте серветкою або згином ліктя ніс та рот при чханні та кашлі.

✅Не кашляйте і не чихайте у бік інших людей, адже респіраторна інфекція дуже швидко потрапляє у навколишнє середовище через дихальні шляхи.

Індивідуальні речі

✅Виділіть для себе окремі пляшку води, тарілку, столові прилади. За можливості не ділиться ними з іншими людьми. Деякий час збудники інфекції ще можуть "жити" на приборах і навіть ретельне миття не гарантує їх безпечність.

Захист себе та оточуючих

✅Намагайтеся якомога більше часу знаходитися в захисній масці, що закриває рот та ніс. Якщо такої немає, підійде будь-яка щільна тканина згорнута в декілька шарів.

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✅Якщо немає тканини, просто відверніться у бік стіни; оберіть таке місце, щоб знаходитися якомога далі від інших людей або ближче до виходу.

Гігієна

✅Не забувайте мити руки та намагайтеся менше спілкуватися з іншими людьми.

"Пам’ятайте, нашій армії потрібний міцний та здоровий тил.

Як правило, застуда та ГРВІ проходять самі за кілька днів", – підсумували у ЦГЗ.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як діяти в умовах війни, якщо у вас підвищена температура, тиск, діарея, низький цукор, серцевий біль тощо.

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