У регіони України завезли 193 тис. вакцин проти грипу: хто зможе щепитися безкоштовно

У регіони України розподілили 193 тисячі доз вакцин проти грипу, які були отримані у якості гуманітарної допомоги.

Однак щеплення проти цієї хвороби не є безкоштовним для більшості українців, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Утім, у відомстві обіцяють зробити так, щоб люди з групи ризику мали можливість отримати вакцину безкоштовно.

До групи ризику входять:

медики;

вагітні;

люди похилого віку із хронічними захворюваннями.

Також 56 тис. доз вже розподілили для військових.

Інші вакцини направили у регіони з урахуванням їхніх потреб. Наприклад, Одещина отримає понад 14 тис. доз, Київщина – понад 10 тис., Закарпатська та Дніпропетровська області – близько 9 тис, а Полтавщина і Львівщина – близько 7 тис.

Окрім того, на комерційний ринок цьогоріч має надійти майже 150 тис. вакцин проти грипу, частина з них вже є аптечній мережі та доступна для громадян.

"І хоча оптимальний час введення вакцини від грипу – це вересень-жовтень, проте щеплення рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет до грипу формується через 7-14 днів", – кажуть у МОЗ.

У відомстві наголошують, що особливо важливо таке щеплення для вагітних жінок, адже грип дуже небезпечний для них.

"Вагітність робить жінок більш схильними до важкого перебігу грипу, що може спричинити госпіталізацію, передчасні пологи та навіть смерть немовляти. Доведено, що вакцинація знижує ризик захворювання на грип у вагітних на 50%, та госпіталізації з грипом у середньому на 40%", – говорять у міністерстві.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, наразі в Україні не дуже поширена практика щорічної вакцинації проти грипу. На його думку, таку ситуацію треба змінювати, як і руйнувати міф про те, що грип – це несерйозне захворювання на рівні із застудою.

"Вакцина захищає від всіх штамів грипу, що будуть циркулювати в цьому році. Це важливо, адже грип може мати важкий перебіг та спричинити серйозні ускладнення: пневмонію, отити, синусити, менінгіт та взагалі призвести до смерті", – наголошує Ігор Кузін.

Раніше ми писали про те, які ще щеплення рекомендують робити дорослим.