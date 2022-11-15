У регіони України завезли 193 тис. вакцин проти грипу: хто зможе щепитися безкоштовно

У регіони України розподілили 193 тисячі доз вакцин проти грипу, які були отримані у якості гуманітарної допомоги.

Однак щеплення проти цієї хвороби не є безкоштовним для більшості українців, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Утім, у відомстві обіцяють зробити так, щоб люди з групи ризику мали можливість отримати вакцину безкоштовно.

Реклама:

До групи ризику входять:

медики;

вагітні;

люди похилого віку із хронічними захворюваннями.

Також 56 тис. доз вже розподілили для військових.

Інші вакцини направили у регіони з урахуванням їхніх потреб. Наприклад, Одещина отримає понад 14 тис. доз, Київщина – понад 10 тис., Закарпатська та Дніпропетровська області – близько 9 тис, а Полтавщина і Львівщина – близько 7 тис.

Окрім того, на комерційний ринок цьогоріч має надійти майже 150 тис. вакцин проти грипу, частина з них вже є аптечній мережі та доступна для громадян.

"І хоча оптимальний час введення вакцини від грипу – це вересень-жовтень, проте щеплення рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет до грипу формується через 7-14 днів", – кажуть у МОЗ.

У відомстві наголошують, що особливо важливо таке щеплення для вагітних жінок, адже грип дуже небезпечний для них.

Реклама:

"Вагітність робить жінок більш схильними до важкого перебігу грипу, що може спричинити госпіталізацію, передчасні пологи та навіть смерть немовляти. Доведено, що вакцинація знижує ризик захворювання на грип у вагітних на 50%, та госпіталізації з грипом у середньому на 40%", – говорять у міністерстві.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, наразі в Україні не дуже поширена практика щорічної вакцинації проти грипу. На його думку, таку ситуацію треба змінювати, як і руйнувати міф про те, що грип – це несерйозне захворювання на рівні із застудою.

"Вакцина захищає від всіх штамів грипу, що будуть циркулювати в цьому році. Це важливо, адже грип може мати важкий перебіг та спричинити серйозні ускладнення: пневмонію, отити, синусити, менінгіт та взагалі призвести до смерті", – наголошує Ігор Кузін.

Раніше ми писали про те, які ще щеплення рекомендують робити дорослим.