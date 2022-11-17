Хвороба, яка найчастіше уражає курців: що варто знати про ХОЗЛ

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – є однією із найпоширеніших хронічних респіраторних недуг. Найчастіше вона виникає через тютюновий дим.
Про симптоми та фактори ризику розповіли у Центрі громадського здоров'я.
Основні симптоми ХОЗЛ:
- постійна задишка;
- хронічний кашель;
- відкашлювання мокротиння.
Медики наголошують, що найбільш уразливими до хвороби є хронічні курці. Бо смоли та продукти горіння негативно впливають на оболонку дихальних шляхів.
|Фото: jaczi/Depositphotos
Тому у курців недуга прогресує удев’ятеро швидше, ніж у тих, хто не курить. Проте пасивне куріння також збільшує ризик розвитку ХОЗЛ.
До факторів ризику також належить:
➖ наявність пилу, диму і випарів хімічних речовин на робочих місцях (наприклад, вугільний, зерновий, борошняний пил, зварювальні гази тощо);
➖ забруднення повітря в житлових приміщеннях (наприклад, унаслідок використання твердого палива для приготування їжі та обігріву);
➖ астма, часті інфекції нижніх дихальних шляхів у дитинстві;
➖ генетичні чинники.
Читайте також: Уламок ракети осів у легені: лікарі врятували хлопця з Лисичанська, який отримав смертельну травму
Лікарі пояснюють, що спадкову схильність має 1 зі 100 людей. Зазвичай вона обумовлена дефіцитом альфа-1-антитрипсину – речовини, яка захищає легені.
Повістю вилікуватися від ХОЗЛ неможливо, проте терапія дозволяє покращити якість життя та зупинити стрімкий розвиток хвороби.
Щоб попередити недугу:
✅ варто відмовитись від куріння та уникати пасивного куріння;
✅ зменшити контакт із забрудненим повітрям (як атмосферним, так і в приміщеннях);
✅ вчасно вакцинуватися від грипу, COVID-19 і пневмококової інфекції (особливо у віці після 65 років і за наявності важких супутніх патологій, наприклад, захворювань серця);
✅ дотримуватись здорового способу життя.
Читайте також: Між вакцинацією проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб варто дотримуватися інтервалу – МОЗ