Хвороба, яка найчастіше уражає курців: що варто знати про ХОЗЛ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 листопада 2022

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – є однією із найпоширеніших хронічних респіраторних недуг. Найчастіше вона виникає через тютюновий дим.

Про симптоми та фактори ризику розповіли у Центрі громадського здоров'я.

Основні симптоми ХОЗЛ: 

  • постійна задишка;
  • хронічний кашель;
  • відкашлювання мокротиння.

Медики наголошують, що найбільш уразливими до хвороби є хронічні курці. Бо смоли та продукти горіння негативно впливають на оболонку дихальних шляхів.

 Фото: jaczi/Depositphotos

Тому у курців недуга прогресує удев’ятеро швидше, ніж у тих, хто не курить. Проте пасивне куріння також збільшує ризик розвитку ХОЗЛ.

До факторів ризику також належить:

➖ наявність пилу, диму і випарів хімічних речовин на робочих місцях (наприклад, вугільний, зерновий, борошняний пил, зварювальні гази тощо);

➖ забруднення повітря в житлових приміщеннях (наприклад, унаслідок використання твердого палива для приготування їжі та обігріву);

➖ астма, часті інфекції нижніх дихальних шляхів у дитинстві;

➖ генетичні чинники. 

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Лікарі пояснюють, що спадкову схильність має 1 зі 100 людей. Зазвичай вона обумовлена дефіцитом альфа-1-антитрипсину – речовини, яка захищає легені.

Повістю вилікуватися від ХОЗЛ неможливо, проте терапія дозволяє покращити якість життя та зупинити стрімкий розвиток хвороби. 

Щоб попередити недугу:

✅ варто відмовитись від куріння та уникати пасивного куріння;

✅ зменшити контакт із забрудненим повітрям (як атмосферним, так і в приміщеннях);

✅ вчасно вакцинуватися від грипу, COVID-19 і пневмококової інфекції (особливо у віці після 65 років і за наявності важких супутніх патологій, наприклад, захворювань серця);

✅ дотримуватись здорового способу життя.

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