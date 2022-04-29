Подолати стрес: для українців запустили безкоштовний курс психологічної допомоги

Prometheus запускає безкоштовний онлайн-курс з базової психологічної допомоги, на якому навчатимуть справлятись з наслідками стресових ситуацій, пов’язаних з війною.
На курсі можна буде навчитись визначати ознаки стресу та як реагувати на нього, а також засвоїти перевірені техніки надання психологічної допомоги собі та своєму оточенню.
"Запустити безкоштовний онлайн-курс базової психологічної допомоги – саме таким був найпопулярніший запит слухачів Prometheus від початку великої війни", – розповів "УП. Життя" співзасновник Prometheus Іван Примаченко.
Техніки та знання з курсу допоможуть не лише точково стабілізувати психіку, а й завадити загостренню психологічних проблем та уникнути хронічної стадії.
|Фото: Prometheus
Програма занять є глибоко практичною і заснована на досвіді роботи з людьми, які переживають кризові моменти у своєму житті.
"Курс допоможе слухачам впоратися зі стресом та допомогти своїм близьким пережити ці непрості часи, дати раду неконтрольованим емоціям та допомогти психіці на шляху до зцілення", – додає Іван Примаченко.
Він наголошує: програма не замінить професійної психологічної та психотерапевтичної роботи, але допоможе значно зменшити рівень психологічної травматизації.
Автори курсу підготували теоретичну частину та практичні поради, які можна використати в незалежності від професії.
Зареєструватися на курс можна за посиланням.
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