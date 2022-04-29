Подолати стрес: для українців запустили безкоштовний курс психологічної допомоги

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 квітня 2022

Prometheus запускає безкоштовний онлайн-курс з базової психологічної допомоги, на якому навчатимуть справлятись з наслідками стресових ситуацій, пов’язаних з війною.

На курсі можна буде навчитись визначати ознаки стресу та як реагувати на нього, а також засвоїти перевірені техніки надання психологічної допомоги собі та своєму оточенню.

"Запустити безкоштовний онлайн-курс базової психологічної допомоги – саме таким був найпопулярніший запит слухачів Prometheus від початку великої війни", – розповів "УП. Життя" співзасновник Prometheus Іван Примаченко.

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Техніки та знання з курсу допоможуть не лише точково стабілізувати психіку, а й завадити загостренню психологічних проблем та уникнути хронічної стадії.

Фото: Prometheus

Програма занять є глибоко практичною і заснована на досвіді роботи з людьми, які переживають кризові моменти у своєму житті.

"Курс допоможе слухачам впоратися зі стресом та допомогти своїм близьким пережити ці непрості часи, дати раду неконтрольованим емоціям та допомогти психіці на шляху до зцілення", – додає Іван Примаченко. 

Він наголошує: програма не замінить професійної психологічної та психотерапевтичної роботи, але допоможе значно зменшити рівень психологічної травматизації. 

Автори курсу підготували теоретичну частину та практичні поради, які можна використати в незалежності від професії.

Зареєструватися на курс можна за посиланням.

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