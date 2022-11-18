Чому важливо вакцинувати передчасно народжених дітей і коли це робити? Відповідає МОЗ

Діти, які з'явилися на світ до 37 тижнів, вважаються передчасно народженими і більше піддаються ризику підхопити інфекційні хвороби.
Це пояснюється тим, що імунна система недоношених дітей – менш розвинена, а тому їм вкрай важливо зробити щеплення, наголошують у Міністерстві охорони здоров'я.
Таких немовлят, зокрема дітей із низькою масою тіла, вакцинують за звичайною схемою та дозуванням згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.
Утім, існують й спеціальні рекомендації щодо щеплення недоношених малюків проти деяких інфекційних хвороб.
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Туберкульоз
Важливо пам'ятати: проти туберкульозу недоношених малюків можна вакцинувати лише тоді, коли маса тіла досягне 2-х кілограмів.
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Гепатит В
У випадку зі щепленням проти гепатиту В перша доза вакцини вводиться протягом перших 12-ти годин життя малюка, незалежно від маси тіла.
Навіть якщо дитина важить менше 2 кілограмів, вона теж має отримати першу дозу одразу після народження. Утім, це щеплення не зараховується.
Як пояснюють у МОЗ, після того, як дитині виповниться місяць, вакцинація проти гепатиту В має розпочатися з початку та включати щонайменше три дози.
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Загалом до Національного календаря щеплень входить вакцинація проти десяти інфекційних захворювань:
- гепатит В,
- туберкульоз,
- кір,
- паротит,
- краснуха,
- дифтерія,
- правець,
- кашлюк,
- поліомієліт,
- гемофільна інфекція.
Що важливо знати про вакцинацію дітей, зокрема і передчасно народжених:
- якщо дитина пропустила щеплення за календарем, варто звернутися до сімейного лікаря, який допоможе скласти план щеплень;
- за один день можна щепити дитину про декількох інфекційних захворювань. Це звичайна міжнародна практика, яка дозволяє зменшити кількість візитів до медичного закладу, а отже, й рівень стресу для дитини та батьків;
- використання багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій.
Крім того, у МОЗ нагадали, що перед вакцинацією потреби у додаткових обстеженнях, здачі аналізів крові, сечі або імунограмі – немає.
Важливо! Якщо дитина має хронічні захворювання, як-от бронхіальна астма, діабет тощо – це не є протипоказанням до щеплення.
"Навпаки, ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститись вакцинацією", – наголосили в підсумку у відомстві.
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