Чому важливо вакцинувати передчасно народжених дітей і коли це робити? Відповідає МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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18 листопада 2022

Діти, які з'явилися на світ до 37 тижнів, вважаються передчасно народженими і більше піддаються ризику підхопити інфекційні хвороби.

Це пояснюється тим, що імунна система недоношених дітей – менш розвинена, а тому їм вкрай важливо зробити щеплення, наголошують у Міністерстві охорони здоров'я.

Таких немовлят, зокрема дітей із низькою масою тіла, вакцинують за звичайною схемою та дозуванням згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. 

Утім, існують й спеціальні рекомендації щодо щеплення недоношених малюків проти деяких інфекційних хвороб.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Туберкульоз

Важливо пам'ятати: проти туберкульозу недоношених малюків можна вакцинувати лише тоді, коли маса тіла досягне 2-х кілограмів.

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Гепатит В

У випадку зі щепленням проти гепатиту В перша доза вакцини вводиться протягом перших 12-ти годин життя малюка, незалежно від маси тіла.

Навіть якщо дитина важить менше 2 кілограмів, вона теж має отримати першу дозу одразу після народження. Утім, це щеплення не зараховується.

Як пояснюють у МОЗ, після того, як дитині виповниться місяць, вакцинація проти гепатиту В має розпочатися з початку та включати щонайменше три дози.

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Загалом до Національного календаря щеплень входить вакцинація проти десяти інфекційних захворювань:

  • гепатит В,
  • туберкульоз,
  • кір,
  • паротит,
  • краснуха,
  • дифтерія,
  • правець,
  • кашлюк,
  • поліомієліт,
  • гемофільна інфекція.

Що важливо знати про вакцинацію дітей, зокрема і передчасно народжених:

  • якщо дитина пропустила щеплення за календарем, варто звернутися до сімейного лікаря, який допоможе скласти план щеплень;
  • за один день можна щепити дитину про декількох інфекційних захворювань. Це звичайна міжнародна практика, яка дозволяє зменшити кількість візитів до медичного закладу, а отже, й рівень стресу для дитини та батьків;
  • використання багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій.

Крім того, у МОЗ нагадали, що перед вакцинацією потреби у додаткових обстеженнях, здачі аналізів крові, сечі або імунограмі – немає.

Важливо! Якщо дитина має хронічні захворювання, як-от бронхіальна астма, діабет тощо – це не є протипоказанням до щеплення.  

"Навпаки, ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститись вакцинацією", – наголосили в підсумку у відомстві. 

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