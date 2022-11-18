Чому важливо вакцинувати передчасно народжених дітей і коли це робити? Відповідає МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
1786
18 листопада 2022

Діти, які з'явилися на світ до 37 тижнів, вважаються передчасно народженими і більше піддаються ризику підхопити інфекційні хвороби.

Це пояснюється тим, що імунна система недоношених дітей – менш розвинена, а тому їм вкрай важливо зробити щеплення, наголошують у Міністерстві охорони здоров'я.

Таких немовлят, зокрема дітей із низькою масою тіла, вакцинують за звичайною схемою та дозуванням згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. 

Реклама:

Утім, існують й спеціальні рекомендації щодо щеплення недоношених малюків проти деяких інфекційних хвороб.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Туберкульоз

Важливо пам'ятати: проти туберкульозу недоношених малюків можна вакцинувати лише тоді, коли маса тіла досягне 2-х кілограмів.

Читайте також: Як відрізнити COVID-19 від туберкульозу? Спільне та відмінне

Гепатит В

У випадку зі щепленням проти гепатиту В перша доза вакцини вводиться протягом перших 12-ти годин життя малюка, незалежно від маси тіла.

Навіть якщо дитина важить менше 2 кілограмів, вона теж має отримати першу дозу одразу після народження. Утім, це щеплення не зараховується.

Як пояснюють у МОЗ, після того, як дитині виповниться місяць, вакцинація проти гепатиту В має розпочатися з початку та включати щонайменше три дози.

Реклама:

Читайте також: Гепатит – не вирок. Як діагностувати та лікувати хворобу вчасно та безкоштовно?

Загалом до Національного календаря щеплень входить вакцинація проти десяти інфекційних захворювань:

  • гепатит В,
  • туберкульоз,
  • кір,
  • паротит,
  • краснуха,
  • дифтерія,
  • правець,
  • кашлюк,
  • поліомієліт,
  • гемофільна інфекція.

Що важливо знати про вакцинацію дітей, зокрема і передчасно народжених:

  • якщо дитина пропустила щеплення за календарем, варто звернутися до сімейного лікаря, який допоможе скласти план щеплень;
  • за один день можна щепити дитину про декількох інфекційних захворювань. Це звичайна міжнародна практика, яка дозволяє зменшити кількість візитів до медичного закладу, а отже, й рівень стресу для дитини та батьків;
  • використання багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій.

Крім того, у МОЗ нагадали, що перед вакцинацією потреби у додаткових обстеженнях, здачі аналізів крові, сечі або імунограмі – немає.

Важливо! Якщо дитина має хронічні захворювання, як-от бронхіальна астма, діабет тощо – це не є протипоказанням до щеплення.  

"Навпаки, ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститись вакцинацією", – наголосили в підсумку у відомстві. 

Читайте також: Гепатит невідомого походження: у МОЗ назвали симптоми у дітей, які не варто ігнорувати


Реклама:


Реклама:
 2083
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2941
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20745
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій