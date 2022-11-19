Кузін розповів, скільки вакцин проти COVID-19 є в Україні

В Україні є достатня кількість вакцин проти COVID-19. Їхня кількість перевищує 8 мільйонів доз.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я.

Наразі є:

близько 5 млн доз CoronaVac;

близько 3 мільйонів – Pfizer;

понад 100 тисяч – Janssen.

У МОЗ наголошують, що найближчим часом очікують на поставки однодозної вакцини Janssen.

Кузін зазначав, що у пандемії вже виявили певну циклічність. Найчастіше пацієнти звертаються з симптомами COVID-19 навесні та восени.

"Перша хвиля – це 43–45 тиждень року, тобто жовтень-листопад, і друга – березень-квітень і частково травень. Між цими періодами маємо особливо об’єднати зусилля й активізувати вакцинальну кампанію, щоб захистити якомога більше людей", – сказав він.

Ігор Кузін пояснив, що зараз в Україні циркулюють варіанти штаму "Омікрон". Вони характеризуються легшим перебігом для вакцинованих людей.

Головний санітарний лікар додав, що ризики для невакцинованих лишаються високими. Особливо для людей із хронічними захворюваннями і вікової категорії понад 60 років.

"Вірус продовжує мутувати, і в наступних хвилях ми можемо мати справу з іншим його варіантом. При цьому є наукові підстави очікувати, що наявні вакцини будуть захищати і від нових варіантів коронавірусу, оскільки для виробництва вакцин використовуються найбільш стабільні фрагменти вірусного матеріалу", – розповів Кузін.

Нагадаємо, вчені виявили новий вид COVID-19 у білохвостих оленів в Канаді. Він також передається від тварини до людини: дослідники виявили щонайменше один клінічно доведений випадок.