Кількість смертей від COVID-19 впала на 90% з початку року – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що кількість смертей від COVID-19 у світі знизилась майже на 90% з початку року.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус під час пресконференції, повідомляє The Associated Press.

Минулого тижня ВООЗ зафіксувала більше 9,4 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом.

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Однак у лютому цього року щотижнева кількість смертей у світі перевищувала 75 тисяч.

Гебреєсус сказав, що зниження смертності від COVID-19 дає "привід для оптимізму", але все ж закликав зберігати пильність щодо пандемії.

"Ми пройшли довгий шлях і це, безумовно, привід для оптимізму. Але ми продовжуємо закликати всі уряди, громади та людей залишатися пильними.

Майже 10 тисяч смертей на тиждень – це на 10 тисяч забагато для хвороби, якій можна запобігти та лікувати", – сказав голова ВООЗ.

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Рівень тестування та секвенування вірусу залишається низьким, а нові варіанти коронавірусу продовжують поширюватися.

За даними ООН, минулого тижня кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 у всьому світі склала понад 2,1 млн (це на 15% менше, ніж попереднього тижня).

Кількість смертей у період з 31 жовтня до 6 листопада також впала на 10% порівняно з попереднім тижнем.

В Україні за період з 31 жовтня по 3 листопада зафіксували 9 587 нових випадків COVID-19, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

75 445 (на 24% менше, ніж тижнем раніше) людей вакцинувалися проти COVID-19.

Також за минулий тиждень 1990 людей були госпіталізовані внаслідок COVID-19, 114 – померли, а 17 703 – одужали.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чи треба заново вакцинуватись проти COVID-19, якщо ви не робили бустерне щеплення.