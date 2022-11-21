Секс не спричиняє, алкоголь – не лікує. У ЦГЗ спростували міфи щодо раку простати

Рак простати – це злоякісне новоутворення, що розвивається у передміхуровій залозі, та один із найпоширеніших видів раку серед чоловіків.

Існує багато міфів щодо лікування раку простати. Зокрема, дехто помилково думає, що рак можна вилікувати настоянками чи вітамінами, а профілактувати – утриманням від сексу чи вживанням алкоголю.

У Центрі громадського здоров’я спростували 5 неправдивих тез про рак простати.

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"Варто бути обережними з непідтвердженими тезами, які не мають доказової бази. Пропонуємо звернутися до фактів", – пишуть у ЦГЗ.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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Міф №1: Секс підвищує ризик раку простати

Правда: сексуальна активність не підвищує ризик розвитку раку простати, наголошують у Центрі громадського здоров’я.

Дослідження навпаки показали, що чоловіки, які повідомляють про більш часті еякуляції, можуть мати нижчий ризик розвитку цього виду раку.

Зокрема, у 2016 році вчені встановили, що еякуляція понад 20 разів на місяць знижує ризик раку простати приблизно на 20%, порівняно з еякуляцією 4-7 разів на місяць. Це стосується і 20-річних, і 40-річних чоловіків, кажуть у Гарвардській школі громадського здоров’я.

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"Тому не вірте чуткам про те, що високий рівень сексуальної активності підвищує ваш шанс захворіти", – кажуть у ЦГЗ.

Міф №2: Вазектомія спричиняє рак простати

Раніше існувала теза, що вазектомія (операція з чоловічої стерилізації шляхом перев'язки чи видалення фрагмента сім'явивідних проток) збільшує ризик розвитку раку у чоловіків. Фахівці ЦГЗ кажуть, що численні дослідження спростували цю тезу.

Але останні дослідження показують, що вазектомія може призвести до невеликого збільшення ризику раку простати, пише Healthline.

Зокрема, у метааналізі досліджень 2022 року йдеться про збільшення ризику приблизно на 6%. Науковці сперечаються, чи є цей невеликий показник клінічно значущим.

Водночас вазектомія не підвищує ризик прогресуючого раку простати або смерті від раку простати.

Міф №3: Ацетилсаліцилова кислота лікує рак простати

Насправді ацетилсаліцилову кислоту не можна приймати для профілактики раку простати.

"Існує міф, що деякі ліки, зокрема, у яких діюча речовина ацетилсаліцилова кислота, варто приймати для профілактики раку простати. Закликаємо вас вживати ліки лише за призначенням лікаря, самолікування небезпечне для здоров’я!" – кажуть у МОЗ.

Міф №4: Щоб уникнути раку, потрібно пити алкоголь

Насправді алкоголь не знижує ризик раку простати і не лікує цю хворобу.

"Наразі прямого зв’язку між вживанням алкоголю та появою раку простати не виявлено.

Але відомо, що нездоровий спосіб життя та споживання спиртних напоїв підвищують розвиток деяких видів раку", – кажуть у ЦГЗ.

Також канадське дослідження показало, що чоловіки, які вже були хворі на рак простати і випивали більше 8 алкогольних напоїв на тиждень, мали вищий рівень смертності, ніж непитущі пацієнти.

Міф №5: Щоб вберегтись від раку простати, треба приймати вітаміни і добавки

Насправді спеціальні добавки та вітаміни не захищають від раку!

"У рекламі чи в інтернеті можна побачити інформацію, що вітамін Е та селен профілактують розвиток раку у чоловіків.

Дослідження показують, що немає зв’язку між вживанням вітаміну Е або селену та профілактикою раку передміхурової залози", – наголошують у ЦГЗ.

Жодні клінічні дослідження не показали, що конкретні вітаміни чи мінерали й інші добавки можуть запобігти раку простати, кажуть у ЦГЗ.

"Зверніться до лікаря та проконсультуйтеся щодо того, як вам знизити ризик розвитку цього типу раку", – радять медики.

Також оптимальний спосіб запобігання раку – регулярні профілактичні обстеження.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що кава може допомогти запобігти раку простати та збільшити шанси на виживання на 16%.