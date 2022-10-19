Поки спав, прилетіла ракета: у Львові провели складну операцію на черепі хлопчику з Харківщини

У Львові хірурги провели надскладну операцію на черепі хлопчику, якому у голову влучив уламок російської ракети, яка поцілила в його будинок у селі Грушуваха, що на Харківщині.
"Приліт" стався у кімнату 12-річного Стаса, який спав у своєму ліжку, розповідають в Першому медичному об'єднанні Львова.
Тоді дитину ледь живою дістали з-під завалів батько та рятувальники. Постраждалого Стаса одразу доставили до лікарні у Харків. Там лікарі діагностували важку черепно-мозкову травму із дефектом лобної кістки довжиною у 8 см, отриману внаслідок проникаючого поранення.
"Терміново оперують головний мозок. Далі – реанімація. Стан надважкий. Тиждень Стас був у комі. Коли прийшов до тями, стало зрозуміло – дитина не може ходити та не впізнає рідних", – переповідають історію хлопчика у Першому медоб'єднанні.
|Російська ракета поцілила в будинок 12-річного Стаса.
У липні хлопчика евакуювали до львівської лікарні Святого Миколая. Там команда нейрохірургів на чолі з Михайлом Ловгою стабілізували стан дитини, провівши краніопластику – складну операцію на черепі, отвір в якому потрібно було закрити спеціальною пластиною.
Для Стаса виготовили індивідуальну пластину, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень та естетично виглядає.
|Після виходу з коми дитина не могла ходити та не впізнавала рідних.
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Провести краніопластику дитині команді львівських лікарів допоміг нейрохірург із Каліфорнії Майкл Шейнберг. Операція пройшла успішно, Стасу уже зняли останні шви, кажуть медики.
|Наразі триває реабілітація, але скоро Стас зможе повернутися до навчання у школі. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова
"Завдяки копіткій роботі фахівців з реабілітації дитина знову вчиться ходити. Поступово до нього починає повертатися пам’ять. Вже зовсім скоро Стас відновить навчання у школі.
Лікування та реабілітація Стаса відбувається в межах UNBROKEN Ukraine – Національного реабілітаційного центру "Незламні" на базі Першого медоб’єднання Львова. Наша мета – рятувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні", – підсумували у першому медоб'єднанні Львова.
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