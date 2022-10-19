Поки спав, прилетіла ракета: у Львові провели складну операцію на черепі хлопчику з Харківщини

У Львові хірурги провели надскладну операцію на черепі хлопчику, якому у голову влучив уламок російської ракети, яка поцілила в його будинок у селі Грушуваха, що на Харківщині.

"Приліт" стався у кімнату 12-річного Стаса, який спав у своєму ліжку, розповідають в Першому медичному об'єднанні Львова.

Тоді дитину ледь живою дістали з-під завалів батько та рятувальники. Постраждалого Стаса одразу доставили до лікарні у Харків. Там лікарі діагностували важку черепно-мозкову травму із дефектом лобної кістки довжиною у 8 см, отриману внаслідок проникаючого поранення.

Реклама:

"Терміново оперують головний мозок. Далі – реанімація. Стан надважкий. Тиждень Стас був у комі. Коли прийшов до тями, стало зрозуміло – дитина не може ходити та не впізнає рідних", – переповідають історію хлопчика у Першому медоб'єднанні.

Російська ракета поцілила в будинок 12-річного Стаса.

У липні хлопчика евакуювали до львівської лікарні Святого Миколая. Там команда нейрохірургів на чолі з Михайлом Ловгою стабілізували стан дитини, провівши краніопластику – складну операцію на черепі, отвір в якому потрібно було закрити спеціальною пластиною.

Для Стаса виготовили індивідуальну пластину, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень та естетично виглядає.

Після виходу з коми дитина не могла ходити та не впізнавала рідних.

Провести краніопластику дитині команді львівських лікарів допоміг нейрохірург із Каліфорнії Майкл Шейнберг. Операція пройшла успішно, Стасу уже зняли останні шви, кажуть медики.

Наразі триває реабілітація, але скоро Стас зможе повернутися до навчання у школі. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

"Завдяки копіткій роботі фахівців з реабілітації дитина знову вчиться ходити. Поступово до нього починає повертатися пам’ять. Вже зовсім скоро Стас відновить навчання у школі.

Реклама:

Лікування та реабілітація Стаса відбувається в межах UNBROKEN Ukraine – Національного реабілітаційного центру "Незламні" на базі Першого медоб’єднання Львова. Наша мета – рятувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні", – підсумували у першому медоб'єднанні Львова.