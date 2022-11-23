У лікарні на Запоріжжі, де загинуло немовля, на момент обстрілу перебувало 47 пацієнтів

Яна Осадча журналіст
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23 листопада 2022

На момент ракетного удару по Вільнянській лікарні у Запорізькій області 23 листопада 2022 року, в результаті якого загинуло немовля, перебувало 47 пацієнтів.

Про це розповів директор лікарні Олег Іващенко, повідомляє "Суспільне".

Наразі у медзакладі залишається 6 хворих: троє з них залежать від кисню, а троє – після операцій.

За словами голови Вільнянської ради Наталії Мусієнко, матір вбитої новонародженої дитини відправили додому. Жінка знаходиться у шоковому стані. Тіло хлопчика Кирила, який прожив на світі усього два дні, передали на судмедекспертизу.

Під час обстрілу також отримав поранення акушер-гінеколог Андрій Андрійович, який працював у лікарні 15 років. Чоловіка витягли з-під завалів зруйнованого корпусу лікарні.

 Лікарня після обстрілу. Фото: "Суспільне"

"Ми його відправили реанімаційним автомобілем у супроводі бригади реанімаційної в обласну клінічну лікарню. Він притомний був, повністю адекватний. Але у нього контузія й опіки", – каже Олег Іващенко.

За словами Іващенка, медичний заклад продовжить свою роботу, однак працювати буде лише те крило, яке опалюється.

"Приводимо до порядку оцю всю розруху і будемо працювати на тих ліжках, які ми зберегли", – говорить директор лікарні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дуже емоційно та жорстко відреагував на обстріл лікарні та загибель дитини.

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