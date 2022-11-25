Американський актор Лієв Шрайбер оголосив збір на генератори для лікарень України

Яна Осадча журналіст
12720
25 листопада 2022

Американський актор Лієв Шрайбер збирає кошти на генератори для українських лікарень.

Акцію актор присвятив Дню Подяки, який традиційно святкують у США, повідомляють у міжнародному благодійному фонді "Здоров’я українського народу".

Лієв Шрайбер хоче допомогти українським медикам, які працюють в умовах постійних відключень електроенергії.

Генераторами укомплектують медичні заклади, які знаходяться у регіонах, де найчастіше вимикають світло.

"Українські медики працюють під обстрілами й бомбардуваннями з першого дня війни. Їхні руки творять дива кожного дня, рятуючи людські життя. Я знаю, що вони досить відважні, аби працювати при свічках і ліхтариках. І найменше, що ми можемо для них зробити, – це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу", – зазначає Лієв Шрайбер.

 Зустріч Президента України з амбасадорами United24. Лієв Шрайбер (праворуч). Фото: Вікіпедія

За словами заступниці міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, в Україні наразі є додаткова потреба у понад 1000 генераторах різної потужності.

"Ми дуже вдячні Лієву Шрайберу за підтримку та цей важливий збір, і кожному донору за внески, які повертають світло не тільки в наші лікарні, але й в наші серця", – говорить вона.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Лієв Шрайбер американський сценарист, кінопродюсер, кінорежисер, актор театру та кіно. Лауреат премії "Тоні". Відомий декількома блокбастерами, зокрема трилогією "Крик".

Знімався у фільмах "Омен", "Ігри чемпіонів", "Острів собак", "Людина-павук. Навколо Всесвіту" тощо.

6 липня 2022 Лієв Шрайбер став послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України United24 у напрямку медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я раніше повідомляли, що в Україні всі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені резервними джерелами живлення (генераторами) на випадок відключення електроенергії. 

Читайте також: Лікарні – на генераторах, а швидкі – біля супермаркетів: як працює медицина у регіонах при відключенні світла


Реклама:


 41
Прихисти своїх

"Україну потрібно піднімати". Історії переселенців, які втратили свої бізнеси, але не здалися

Вікторія Ярижко
 1068
САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча
 2104
КУЛЬТУРА

Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову

Тетяна Пушнова

Головне на сайті


Прихисти своїх

"Україну потрібно піднімати". Історії переселенців, які втратили свої бізнеси, але не здалися

Вікторія Ярижко
У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками. ФОТО
Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді
Допомагають рити окопи: нацгвардійці показали врятованих цуценят. ФОТО
Запаліть свічку пам'яті. 26 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору
Нацгвардієць посів перше місце на Чемпіонаті світу з багатоборства. ФОТО
САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча
КУЛЬТУРА

Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову

Тетяна Пушнова