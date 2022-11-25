Американський актор Лієв Шрайбер оголосив збір на генератори для лікарень України

Американський актор Лієв Шрайбер збирає кошти на генератори для українських лікарень.

Акцію актор присвятив Дню Подяки, який традиційно святкують у США, повідомляють у міжнародному благодійному фонді "Здоров’я українського народу".

Лієв Шрайбер хоче допомогти українським медикам, які працюють в умовах постійних відключень електроенергії.

Генераторами укомплектують медичні заклади, які знаходяться у регіонах, де найчастіше вимикають світло.

"Українські медики працюють під обстрілами й бомбардуваннями з першого дня війни. Їхні руки творять дива кожного дня, рятуючи людські життя. Я знаю, що вони досить відважні, аби працювати при свічках і ліхтариках. І найменше, що ми можемо для них зробити, – це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу", – зазначає Лієв Шрайбер.

Зустріч Президента України з амбасадорами United24 . Лієв Шрайбер (праворуч). Фото: Вікіпедія

За словами заступниці міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, в Україні наразі є додаткова потреба у понад 1000 генераторах різної потужності.

"Ми дуже вдячні Лієву Шрайберу за підтримку та цей важливий збір, і кожному донору за внески, які повертають світло не тільки в наші лікарні, але й в наші серця", – говорить вона.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Лієв Шрайбер американський сценарист, кінопродюсер, кінорежисер, актор театру та кіно. Лауреат премії "Тоні". Відомий декількома блокбастерами, зокрема трилогією "Крик".

Знімався у фільмах "Омен", "Ігри чемпіонів", "Острів собак", "Людина-павук. Навколо Всесвіту" тощо.

6 липня 2022 Лієв Шрайбер став послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України United24 у напрямку медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я раніше повідомляли, що в Україні всі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені резервними джерелами живлення (генераторами) на випадок відключення електроенергії.