Американський актор Лієв Шрайбер оголосив збір на генератори для лікарень України

Американський актор Лієв Шрайбер збирає кошти на генератори для українських лікарень.
Акцію актор присвятив Дню Подяки, який традиційно святкують у США, повідомляють у міжнародному благодійному фонді "Здоров’я українського народу".
Лієв Шрайбер хоче допомогти українським медикам, які працюють в умовах постійних відключень електроенергії.
Генераторами укомплектують медичні заклади, які знаходяться у регіонах, де найчастіше вимикають світло.
"Українські медики працюють під обстрілами й бомбардуваннями з першого дня війни. Їхні руки творять дива кожного дня, рятуючи людські життя. Я знаю, що вони досить відважні, аби працювати при свічках і ліхтариках. І найменше, що ми можемо для них зробити, – це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу", – зазначає Лієв Шрайбер.
|Зустріч Президента України з амбасадорами United24. Лієв Шрайбер (праворуч). Фото: Вікіпедія
За словами заступниці міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, в Україні наразі є додаткова потреба у понад 1000 генераторах різної потужності.
"Ми дуже вдячні Лієву Шрайберу за підтримку та цей важливий збір, і кожному донору за внески, які повертають світло не тільки в наші лікарні, але й в наші серця", – говорить вона.
Долучитися до збору можна за посиланням.
Лієв Шрайбер американський сценарист, кінопродюсер, кінорежисер, актор театру та кіно. Лауреат премії "Тоні". Відомий декількома блокбастерами, зокрема трилогією "Крик".
Знімався у фільмах "Омен", "Ігри чемпіонів", "Острів собак", "Людина-павук. Навколо Всесвіту" тощо.
6 липня 2022 Лієв Шрайбер став послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України United24 у напрямку медичної допомоги.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я раніше повідомляли, що в Україні всі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені резервними джерелами живлення (генераторами) на випадок відключення електроенергії.
Читайте також: Лікарні – на генераторах, а швидкі – біля супермаркетів: як працює медицина у регіонах при відключенні світла