ВООЗ перейменувала мавпячу віспу, щоб запобігти расизму та стигматизації

Яна Осадча журналіст
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28 листопада 2022

ВООЗ рекомендує нову назву для мавпчячої віспи – "mpox".

Таке рішення було ухвалено, щоб запобігти расистським та стигматизаційним висловлюванням, повідомляють в організації.

"Міркування для рекомендацій включали обґрунтування, наукову відповідність, ступінь поточного використання, вимовність, можливість використання різними мовами, відсутність географічних чи зоологічних посилань і легкість пошуку історичної наукової інформації", – кажуть у ВВОЗ.

В організації вирішили, що назва "mpox" стане кращим терміном, ніж "мавпяча віспа", і замінить його протягом одного року. Наразі вживатимуться обидва терміна.

 Фото: halfpoint/Depositphotos

Також за цей час назву оновлять у публікаціях ВООЗ.

"ВООЗ застосує термін mpox у своїх повідомленнях і закликає інших дотримуватися цих рекомендацій, щоб мінімізувати будь-який постійний негативний вплив поточної назви та сприяти прийняттю нової", – говорять в організації.

Нагадаємо, у травні 2022 року у світі, зокрема у Європі, почала зростати кількість випадків мавпячої віспи, яку раніше вважали рідкісною інфекцією і яка здебільшого поширювалася дикими тваринами в частинах Західної або Центральної Африки.

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