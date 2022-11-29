У Ладижині надзвичайна ситуація: пацієнтів лікарні евакуюють в інше місто

У Ладижині Вінницької області надзвичайна ситуація через російський ракетний удар по теплоелектростанції.

Внаслідок терористичних атак ворога понад 18 тисяч місцевих мешканців залишаються без опалення.

Також не може повноцінно функціонувати місцева лікарня, тому пацієнтів стаціонару евакуюють до Гайсина, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Було ухвалено рішення про транспортування пацієнтів, які потребують перебування у стаціонарі, у Гайсинську ЦРЛ (20 км від Ладижина)", – йдеться у повідомленні.

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Також в Гайсин будуть продовжувати доставляти пацієнтів, які потребуватимуть невідкладної допомоги.

"Попри надзвичайну ситуацію маршрути пацієнта продовжують функціонувати, а пацієнти продовжують отримувати медичну допомогу", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій констатувала у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Росіяни обстрілювали Ладижинську ТЕС кілька разів, зокрема двічі 11 жовтня. А 24 листопада у ДТЕК повідомили, що у Ладижині тимчасово обмежене теплопостачання й подача гарячої води.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський запевнив, що всі лікарні забезпечені генераторами.