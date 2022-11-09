Спалах грипу у Львові: медики підтверджують початок сезонної епідемії

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 листопада 2022

Медики у Львові повідомили про початок епідемії грипу.  

В лабораторіях підтвердили циркуляцію вірусу грипу типу А, зазначає епідеміологиня Наталія Тімко-Іванченко, пише Zaxid.net.

Хворих реєструють не лише у Льові, але в області. 

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"Ще минулого тижня лікарі почали говорити, що швидкі тести на грип дають позитивні результати. У нас з’явилася можливість перевірити зразки методом ПЛР. З 110 проб 40 виявилися позитивними. Виявили віруси грипу типу А", – повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

 Фото: photographee.eu/Depositphotos

За даними Центру громадського здоров’я, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть такі штами грипу:

  • вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);
  • вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
  • вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Варто зазначати, що віру грипу циркулюватиме одночасно з коронавірусом.

Нагадаємо, що варто убезпечити себе та вакцинуватися

За кордоном це також можна зробити, оскільки  епідемія грипу є сезонною.

До групи ризику належать:

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  • діти до 5 років;
  • вагітні;
  • люди з хронічними захворюваннями;
  • пацієнти цукровим діабетом;
  • люди з ожиріння;
  • люди з імунодефіцитними станами,
  • ті, хто контактує з великою кількістю людей.

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