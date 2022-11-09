Спалах грипу у Львові: медики підтверджують початок сезонної епідемії

Медики у Львові повідомили про початок епідемії грипу.
В лабораторіях підтвердили циркуляцію вірусу грипу типу А, зазначає епідеміологиня Наталія Тімко-Іванченко, пише Zaxid.net.
Хворих реєструють не лише у Льові, але в області.
"Ще минулого тижня лікарі почали говорити, що швидкі тести на грип дають позитивні результати. У нас з’явилася можливість перевірити зразки методом ПЛР. З 110 проб 40 виявилися позитивними. Виявили віруси грипу типу А", – повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.
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За даними Центру громадського здоров’я, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть такі штами грипу:
- вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
- вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
- вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).
Варто зазначати, що віру грипу циркулюватиме одночасно з коронавірусом.
Нагадаємо, що варто убезпечити себе та вакцинуватися.
За кордоном це також можна зробити, оскільки епідемія грипу є сезонною.
До групи ризику належать:
- діти до 5 років;
- вагітні;
- люди з хронічними захворюваннями;
- пацієнти цукровим діабетом;
- люди з ожиріння;
- люди з імунодефіцитними станами,
- ті, хто контактує з великою кількістю людей.
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