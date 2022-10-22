У МОЗ назвали COVID-вакцини, якими вагітні можуть щепитися в Україні

В Україні вагітні жінки можуть вакцинуватися проти COVID-19 мРНК-вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech або Moderna.
Якщо мРНК-вакцин немає в наявності, вагітні можуть щепитися вакциною Janssen, повідомляє Міністерство охорони здоров‘я.
Janssen (Jcovden) – це однодозова векторна вакцина від компанії Johnson&Johnson.
"Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам – Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen", – кажуть у МОЗ.
У відомстві також нагадали про переваги вакцинації для вагітних.
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"COVID-19 може стати особливо небезпечним для жінок, які готуються стати мамами. Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації", – пояснюють у МОЗ.
Від важкого перебігу COVID-19 захищає щеплення.
Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру.
Також за даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), вакцинація майбутніх мам дає захист новонародженим до 6 місяців.
"Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.
Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу", – додають у МОЗ.
Нагадаємо, в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим.
Для цього доступні вакцини CoronaVac, Pfizer і Janssen.
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