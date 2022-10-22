У МОЗ назвали COVID-вакцини, якими вагітні можуть щепитися в Україні

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3476
22 жовтня 2022

В Україні вагітні жінки можуть вакцинуватися проти COVID-19 мРНК-вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech або Moderna.

Якщо мРНК-вакцин немає в наявності, вагітні можуть щепитися вакциною Janssenповідомляє Міністерство охорони здоров‘я.

Janssen (Jcovden) – це однодозова векторна вакцина від компанії Johnson&Johnson.

Реклама:

"Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам – Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen", – кажуть у МОЗ.

У відомстві також нагадали про переваги вакцинації для вагітних.

Читайте також: Вагітні жінки з COVID-19 мають вищий ризик ускладнень унаслідок хвороби – МОЗ

 Фото: Subbotina/Depositphotos

"COVID-19 може стати особливо ‌небезпечним ‌для‌ ‌жінок,‌ ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌мамами. Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації", – пояснюють у МОЗ. 

Від важкого перебігу COVID-19 захищає щеплення.

Реклама:

Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. 

Також за даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), вакцинація майбутніх мам дає захист новонародженим до 6 місяців.

"Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.

Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу", – додають у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим.

Для цього доступні вакцини CoronaVac, Pfizer і Janssen.

Читайте також: Чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19, якщо жінка завагітніла? Пояснення МОЗ


Реклама:


Реклама:
 2079
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2939
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20744
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій