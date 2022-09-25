У МОЗ розповіли, як українцям вакцинуватися проти грипу у 5 країнах Європи

Яна Осадча журналіст
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25 вересня 2022

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як вакцинуватись проти грипу, якщо ви перебуваєте в інших країнах.

У відомстві надали інформацію про щеплення у Польщі, Чехії, Німеччині, Італії і Болгарії.

У кожній з цих країн вакцинація є необов’язковою, а рекомендованою. Вакцинують дітей від 6 місяців.

"Вакцинуватись проти грипу і COVID-19 можна одночасно в різні руки", нагадують у МОЗ.

Польща

Люди старше 75-років і вагітні жінки отримують щеплення безкоштовно. Усі інші категорії мусять платити за вакцину.

 Фото: thenews2.com/Depositphotos

Щоб вакцинуватися проти грипу у Польщі, потрібно:

  • взяти у сімейного лікаря рецепт на вакцину;
  • купити вакцину в аптеці за рецептом, повернутися у лікарню і зробити щеплення, або звернутися до іншого медичного закладу;
  • щеплення може зробити провізор у аптеці, де була придбана вакцина.

Чехія

Вакцина безкоштовна для людей віком 65+ та іншим людям з груп ризику, які мають соціальне страхування.

Уточнити, де українці можуть зробити щеплення у цій країні, можна:

  • зателефонувати на "гарячу лінію": +420 226 201 221 (з 8 до 19 годин, чеською, російською і українською мовами);
  • відвідати точку надання медичної допомоги українцям.

Німеччина, Італія і Болгарія

Безкоштовне щеплення отримують вагітні жінки, люди віком +60 та пацієнти з хронічними хворобами при умові наявності поліса соцстрахування.

Щоб отримати щеплення, потрібно:

  • звернутися до лікаря загальної практики;
  • медик проведе огляд, зробить щеплення на місці і впише чек на вартість вакцини.

Раніше ми писали, як отримати медичну допомогу у Литві, Великій Британії, Німеччині, Італії та Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати медичну допомогу Раніше ми писали, як отримати медичну допомогу у Литві, Великій Британії, Німеччині та Італії.

Читайте також: Що потрібно знати про вакцинацію від грипу: необхідність, види препаратів, протипоказання


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