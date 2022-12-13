Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління

Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління.

У країні не будуть продавати тютюнові вироби людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.

Відповідний закон набуде чинності у 2023 році, повідомляє The Guardian. Водночас продаж вейпу у країні не обмежуватимуть.

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"Ми хочемо переконатися, що молоді люди ніколи не почнуть палити, тому ми вважатимемо правопорушенням продаж або постачання тютюнових виробів новим поколінням молоді.

Люди, яким зараз 14 років, ніколи не зможуть легально купувати тютюн, коли закон набуде чинності", – сказала заступниця міністра охорони здоров’я Айша Верралл.

Фото: Rangizzz /Depositphotos

Нова Зеландія стала першою країною в світі, яка запровадила заборону на продаж тютюну особам, які народилися 1 січня 2009 року або пізніше.

Так влада намагається зробити країну "вільною від тютюнового диму" до 2025 року.

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Закон супроводжується низкою інших заходів, щоб зробити куріння менш доступним – зокрема, у країні сильно знизили дозволену кількість нікотину в тютюнових виробах.

Продавати тютюнові вироби можна лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах і супермаркетах.

При цьому кількість магазинів, яким дозволено продавати сигарети, скоротиться у 10 разів – з 6 тисяч до лише 600 по всій країні.

Нова Зеландія також збільшила фінансування медичних послуг і кампаній і розгорнула послуги з припинення куріння спеціально для корінного народу маорі та жителів тихоокеанських островів. Усі ці закони вже пройшли остаточне читання і набудуть чинності 2023 року.

"Тисячі людей житимуть довше, стануть здоровішими, а система охорони здоров’я стане на 5 мільярдів доларів кращою, оскільки їй не доведеться лікувати хвороби, спричинені курінням, наприклад численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації", – сказала заступниця міністра охорони здоров’я Айша Верралл.

За даними МОЗ Нової Зеландії, боротьба з тютюном працює, адже кількість курців впала до найнижчого за всю історію спостережень. Однак деякі люди перейшли з тютюну на електронні сигарети.

Кількість новозеландців, які курять тютюн щодня, впала до 8% проти 9,4% минулого року. Натомість зростання кількості "вейперів" було більшим, ніж зниження кількості курців: 8,3% дорослих курять вейп щодня, порівняно з 6,2% у 2021 році.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я пояснили, чому вейпінг також небезпечний для здоров'я.

Нагадаємо, в Україні запустили платформу для скарг про куріння у громадських місцях.