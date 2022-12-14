У "Дії" оновили COVID-сертифікати: що змінилося

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 грудня 2022

Міністерство цифрової трансформації оновило COVID-сертифікати в застосунку "Дія". 

Тепер у "Дії" можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб згенерувати сертифікат, зайдіть у застосунок, натисніть "Послуги", виберіть "COVID-сертифікати" та клікніть "Отримати".

 Фото: Мінцифра

"Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", – каже очільник Мінцифри.

Раніше у МОЗ пояснили, з якими змінами відображаються COVID-сертифікати у "Дії".

Читайте також: Бустерна доза COVID-вакцини: як отримати третє щеплення та як працюватиме новий сертифікат про вакцинацію


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