У "Дії" оновили COVID-сертифікати: що змінилося

Міністерство цифрової трансформації оновило COVID-сертифікати в застосунку "Дія".
Тепер у "Дії" можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Щоб згенерувати сертифікат, зайдіть у застосунок, натисніть "Послуги", виберіть "COVID-сертифікати" та клікніть "Отримати".
|Фото: Мінцифра
"Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", – каже очільник Мінцифри.
Раніше у МОЗ пояснили, з якими змінами відображаються COVID-сертифікати у "Дії".
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