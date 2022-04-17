Як відображаються COVID-сертифікати у "Дії" – МОЗ пояснює зміни

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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17 квітня 2022

Продовження терміну відображення COVID-сертифікатів у "Дії" до 1,5 року не впливає на термін чинності документа. 

Про особливості користування COVID-сертифікатами пояснили у Міністерстві охорони здоров‘я та відповіли на найбільш поширені питання щодо зміни термінів відображення документів про вакцинацію у "Дії".

Якщо раніше після закінченні терміну дії сертифікат зникав із застосунку, то тепер документ відображатиметься до 545 днів з дати останнього щеплення.

Крім того, українці можуть повернути в "Дію" вже "прострочені" сертифікати. Для цього необхідно повторно подати запит на генерацію документа, пояснили у МОЗ.

 Український COVID-сертифікат у "Дії". Зображення з відкритих джерел

Навіщо змінювати термін відображення документа, якщо термін чинності сертифіката той самий?

Раніше термін відображення документа про вакцинацію становив: для "жовтого" сертифіката – 30 днів, "зеленого" – 270 днів. 

У МОЗ пояснили, що збільшення терміну відображення COVID-сертифікатів до 545 днів дозволить використовувати цифровий документ у медичних цілях. Наприклад, для того, аби підтвердити факт щеплення проти коронавірусу.

Цифровий документ може стати у нагоді українцям, які отримали 1 або 2 щеплення і виїхали за кордон після початку війни. За допомогою сертифіката у "Дії" вони можуть підтвердити вакцинацію та отримати додаткову дозу вакцини, перебуваючи за межами України.

Бустерну дозу потрібно вводити після 545 днів від дати отримання 2-го щеплення?

Ні, кажуть у МОЗ. Інтервал між введенням 1, 2 та 3 доз щеплення залишився незмінним:

  • між введенням 1-ї та 2-ї доз має пройти від 12 до 28 днів;
  • між введенням 2-ї та 3-ю (бустерною) дозами – від 180 до 270 днів.

Як довго можна користуватися українським COVID-сертифікатом за кордоном?

Все залежить від правил кожної з країн-членів Довірчої мережі COVID-сертифікатів.

Терміни дії сертифіката про вакцинацію рахуються від дати щеплення, однак переважно терміни такі:

При цьому терміни дії документа можуть бути довші або навпаки – коротші.

Більш детальну інформацію щодо термінів дії COVID-сертифікатів за кордоном МОЗ радить уточнювати на сайті Міністерства закордонних справ країни, де ви тимчасово перебуваєте. 

Також можна скористатися сервісом reopen.europa.eu

"Бережіть себе та пам’ятайте, що вакцинація від COVID-19 зменшує ризик тяжкого перебігу хвороби", – наголосили у відомстві. 

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